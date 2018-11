Musica, cartoni, cinema ed enogastronomia: una settimana ricca di eventi a Rimini

Spettacoli

Rimini

| 14:24 - 15 Luglio 2015

Settimana ricca di eventi a Rimini che vede tra i suoi appuntamenti centrali il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione e del Fumetto, Cartoon Club. Previste proiezioni di film, concerti, incontri con autori, registi e case editrici, workshop. Dal 16 al 19 luglio inoltre c'è anche Riminicomix, la mostra-mercato del fumetto e la Cosplay Convention, uno degli appuntamenti più attesi a livello nazionale, che coinvolge migliaia di giovani, che vestono i costumi dei loro eroi dei cartoni animati, dei manga e dei fumetti in generale. Da segnalare, sabato 18 luglio, la proiezione del nuovo "Lupin III" (ore 21) e al termine della proiezione il concerto di Cristina D'Avena.

Mentre a Marina Centro a farla da padrone saranno i cartoni animati, sul Ponte di Tiberio e nel Borgo San Giuliano, venerdì 17 e sabato 18 luglio, protagonista sarà il vino con P.assaggi di vino. L’evento è dedicato al vino DOC locale e al secolare legame culturale ed enogastronomico che lo lega all’entroterra della provincia riminese. Tra le piazzette e le vie del Borgo San Giuliano e sul ponte di Tiberio il pubblico potrà muoversi con proprio calice e coupon di mescita, tra assaggi di vino e “assaggi” d’intrattenimento. Quest'anno, inoltre, sulla banchina del porto canale si inaugura la Riva del Gusto a cura di Le Carni by Marco Migani, Rimini: tra foconi e sommeliers una due giorni con rustida mare/monti, carne romagnola e pesce dell'adriatico.

In centro storico proseguono invece i balletti di Arco in Danza nel giardino del Castel Sismondo. Sul palco si esibiranno 3.000 allievi delle 60 scuole di danza del territorio riminese in balletti di danza moderna, classica e contemporanea, danza etnica (caraibica flamenco, folk romagnole, lindy hop, orientale, capoeira, tango argentino, tribale, popolari dei paesi est). Inoltre, lunedì 20 luglio sarà sul palco lo spettacolo la Magia della Danza con la Compagnia di Balletto Classico Cosi/ Stefanescu, mentre martedì 21 luglio la Compagnia Nazionale Raffaele Paganini presenta una performance di danza dal titolo "Sud". (spettacoli a pagamento)

Il Cinema sotto le stelle degli Agostiniani continua ad attrarre gli amanti del cinema all’aperto. Prossimi appuntamenti: domenica 19 luglio Il giovane favoloso di Mario Martone, Iunedì 20 luglio La famiglia Bélier (La famille Bélier) di Eric Lartigau, martedì 21 luglio Due giorni, una notte (Deux jours, une nuit) di Jean-Pierre e Luc Dardenne e mercoledì 22 luglio Il nome del figlio di Francesca Archibugi.

In caso di maltempo, laddove possibile, le proiezioni si terranno all’adiacente Teatro degli Atti.

Venerdì 17 luglio, nel parco Marecchia, spazio invece allo sport con 1st RNR Party, festa del training nel verde dove si potranno provare sessioni di allenamento di Calisthenics, Crossfit, Boxe, Arti marziali, Krav Maga, Allenamento funzionale, Hatha Yoga, Yoga del Sorriso, Spinning.

Inoltre l’estate di Rimini offrirà mostre mercatini, intrattenimento e tanto altro. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito http://www.riminiturismo.it/