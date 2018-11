Poggio Torriana, scoppia il caso dei suini: dall'allevamento 'lezzo asfissiante per i cittadini'

Attualità

Torriana

| 16:22 - 04 Luglio 2015

A Poggio Torriana scoppia il problema dei suini. E' il gruppo consiliare "Chiave di Svolta" a ricordare un'interrogazione di un anno fa relativa al problema: la presenza di un allevamento di suini nei pressi del fiume Uso, con "il lezzo asfissiante" che costringe "i cittadini di intere frazioni, come Camerano, a sbarrare porte e finestre". Il problema si fa forte nel periodo estivo, in particolar modo nella fascia oraria serale.



"L'aria malsana lede il diritto alla salute dei cittadini e crea un serio danno alle numerose strutture turistico – ristorative del territorio comunale, le quali nel periodo estivo ospitano i propri clienti in spazi aperti", attacca il gruppo consiliare "Chiave di Svolta", che accusa l'Amministrazione di non aver dato seguito alle promesse di effettuare le verifiche sull'allevamento.





"Chiave di Svolta sollecita pubblicamente il Sindaco a prendere celermente provvedimenti efficaci nella sua veste di responsabile della salute pubblica per la risoluzione", conclude la nota.