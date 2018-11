Rimini, furto a casa dell'ex deputata Marchioni, le telecamere riprendono tutto

Attualità

Rimini

| 08:05 - 01 Luglio 2015

Un furto in notturna immortalato dalle telecamere. E' quanto è capitato alla ex deputata riminese Elisa Marchioni. Domenica notte i ladri si sono introdotti nel giardino di casa sua rubando una bicicletta. Sulla sua pagina di Facebook la donna ha informato di avere le immagini con i volti dei tre ladri, grazie alla telecamera di sicurezza installata fuori casa. Ora scatterà la denuncia, sperando anche in un ravvedimento dei ladri. "Tre ragazzetti" come li ha definiti la Marchioni, che auspica di rientrare in possesso della bici e di ottenere delle scuse.