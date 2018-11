Casa Madiba occupa stabile in viale Toscanelli, tre giorni di dibattiti ed eventi

Attualità

Rimini

| 17:46 - 26 Giugno 2015

I ragazzi di Casa Madiba, assieme al Collettivo F.a.c.k., organizzano fino a domenica una serie di iniziative nello stabile abbandonato di Viale Toscanelli 21-23 a Rimini. "Rimini Calling! What for?" è il titolo del laboratorio internazionale migrante delle politiche territoriali attive. Una tre giorni di confronto, con dibattiti e sessioni di workshop, nei quali si parlerà di temi di attualità relativi al territorio riminese, ma non solo: dalle occupazioni agli sgomberi, dall'operazione antidroga Titano al tema dell'immigrazione, fino alle riforme del mercato del lavoro e alla necessità di tutelare i diritti dei lavoratori, inclusi quelli stagionali. Lo stabile di Viale Toscanelli è stato attualmente occupato ed è diventato una "zona temporaneamente autonoma", fino al tardo pomeriggio di domenica, quando si concluderanno gli appuntamenti dell'iniziativa. In cantiere anche performance ed esibizioni con artisti italiani e internazionali. "Rimini Calling! What for?" è aperto a tutta la cittadinanza.



