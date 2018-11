Video: ruba al comune e fa bella vita, dirigente intascava i soldi per il rilascio delle licenze

Cronaca

| 12:38 - 24 Giugno 2015

Dirigente responsabile dello sportello unico per le attività produttive, ha incassato illecitamente in 4 anni quasi 99mila euro. L'uomo, 58 anni, residente in Valconca, è indagato per peculato aggravato. I Carabinieri di Riccione, in collaborazione con i colleghi di Morciano, hanno scoperto il vero modo di lavorare del dirigente.

Sistematicamente, tra il 2010 e il 2014, l'uomo avrebbe incassato illecitamente denaro relativo a circa 750 pratiche annuali passate per il suo ufficio. Le operazioni riguardavano la concessione di licenze per i locali dei comuni della Valconca, pratiche amministrative, concessioni, marche da bollo. Tutto quanto economicamente transitava in ufficio, finiva nelle sue tasche. Le indagini dell'operazone "Valconca d'oro", sono partite dall'esposto presentato da un cittadino relativo ad alcune irregolarità riscontrate alla concessione di autorizzazioni per un autonoleggio. I militari hanno verificato che non era l'unica pratica non trasparente. E' risultato infatti che, spesso, i luoghi indicati come aree adatte ad autonoleggi, appartenevano a privati e quindi non erano disponibili.

Le testimonianze dei colleghi del dirigente e della sua segretaria, intrecciate con quelle degli oltre 90 cittadini contattati, hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell'uomo. Diventato in poco tempo unico responsabile di tutte le pratiche, aveva accentrato a se tutto il traffico di carte e di denaro. Contemporaneamente anche il suo tenore di vita era lievitato. I militari hanno controllato 2415 procedimenti amministrativi gestiti dal 58enne, appurando che l'uomo aveva sottratto circa 98.846,54 euro. Le indagini sono in corso per capire se ci sono altre persone coinvolte nella vicenda e se, oltre alle "normali" richieste di denaro per le pratiche, l'uomo chiedesse anche qualche bustarella. Oltre alla denuncia all'uomo è stato disposto il sequestro "per equivalente" dei suoi beni mobili, immobili, crediti e conti a lui intestati.