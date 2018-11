Cgil, presidio questa mattina davanti la prefettura di Rimini

Attualità

Lido San Giuliano

| 16:31 - 26 Luglio 2011

Presidio questa mattina dalla Cgil davanti alla Prefettura di Rimini. Oltre centocinquanta persone hanno partecipato per protestare contro i contenuti della manovra finanziaria varata dal Governo, che colpirà lavoratori e pensionati, e giovani disoccupati e precari, che vedranno tassato addirittura il proprio diritto di ricorrere alla Giustizia. Una delegazione composta dal Segretario Generale Graziano Urbinati , Ciuffoli Franco delegato e operaio della Antonelli, azienda in fallimento , dalla Segretaria Confederale Lora Parmiani, dal Dott. Di Domenico per i Medici e la Sanità Funzione Pubblica, e da Maurizio Mazza del Sindacato Pensionati Spi Cgil, è stata ricevuta dalla vice Prefetto Dott.ssa Riccio Di Franco. Nel corso dell'incontro si sono illustrate le preoccupazioni, della Cgil, per la tenuta sociale del paese e del territorio e sono state consegnate le richieste rivolte al Governo.