Futsal RSM: è doppietta Fiorentino che vince in rimonta e vola in Europa

| 14:20 - 07 Giugno 2023

Il Fiorentino esulta (foto FSGC/Pruccoli).

Il Fiorentino centra il double. Dopo aver conquistato un mese fa la Titano Futsal Cup, la squadra di Matteo Michelotti vince anche il Campionato Sammarinese di futsal nella finalissima contro la Folgore. Sul parquet di un Multieventi gremito di pubblico, i Rossoblu conquistano il loro quinto titolo (il quarto nelle ultime cinque edizioni) e strappano così anche il pass per i preliminari di UEFA Futsal Champions League.







L'avvio però è della Folgore di Max Spada che dopo pochi minuti trova il vantaggio: punizione dal limite dell'area sul quale va il capitano Massimiliano Bernardi che trova l'angolino perfetto che batte Mattia Protti. Il Fiorentino inizia a caricare a testa bassa, con Moretti ed Ercolani che testano i riflessi del portiere Geri. Tra i Giallorossoneri di Falciano il più pimpante è Bernardi. Al 18' episodio che potrebbe cambiare la gara: Cevoli calcia dalla destra, Pellegrini devia il pallone con il braccio secondo i direttori di gara che indicano il penalty. Si presenta Danilo Busignani ma Gian Luca Geri lo ipnotizza e si resta così sul vantaggio della squadra di Spada. Il Fiorentino non ci sta e poco dopo altra buona chance per il pareggio: discesa sulla sinistra di Busignani che mette in mezzo per Zafferani che va diretto in porta ma Geri dice ancora no, sulla respinta prova anche Ercolani con la rovesciata ma non trova la porta. Il gol per i Rossoblu però arriva poco dopo: grande azione con Moretti che scambia con Ercolani e poi scatta verso il centro, il compagno lo serve e lo stesso Moretti non fallisce il pareggio. La Folgore ci prova poco dopo con il solito Bernardi ma Protti c'è. Sul finale di tempo doppia chance per il Fiorentino con Maiani: prima il numero sei non riesce da due passi a dare forza al pallone, poi verso il 30' ci prova anche su suggerimento di Ercolani ma Geri chiude bene. Si va così al riposo sul pareggio con una rete per parte.





Ad inizio ripresa accade poco, con le difese che controllano bene gli attacchi di entrambe le squadre. Al 42' Bernardi prova a sfruttare la sua velocità e tenta il diagonale sul palo lontano, sfera non troppo lontano dallo specchio. Il Fiorentino risponde con la bella azione costruita da Ercolani, Zafferani la muove veloce per Moretti che calcia bene ma la sfera va sull'esterno della rete. I minuti scorrono ma al 50' ecco la giocata decisiva: Busignani dalla sinistra punta Chezzi, lo salta e da posizione defilata trova una cannonata che vale il vantaggio preziosissimo per la squadra di Michelotti. Busignani si riscatta al meglio dopo l'errore dal dischetto e segna il gol numero 70 in stagione: non poteva certo scegliere serata migliore per farlo. La Folgore prova a reagire e poco dopo ha una buona chance con Bernardi su punizione ma Protti è sempre attento. Si verso i minuti finali. Al 57' Ercolani – dopo una gran azione personale - potrebbe chiuderla definitivamente ma trova il palo esterno. Ad inizio recupero, occasione anche per la Folgore con la botta su punizione di Chezzi ma Protti respinge nuovamente. Spada allora pensa al portiere di movimento. Nel secondo minuto di recupero arriva anche una clamorosa palla gol con protagonista proprio l'estremo difensore della Folgore che resta alto dopo una rimessa, Bernardi lo vede benissimo ma da dentro l'area lo stesso Geri calcia alto. La Folgore però non demorde e poco dopo recupera un buon pallone, la sfera arriva a Bernardi – il migliore dei suoi – che punta la porta ma Protti è sempre decisivo e chiude ancora una volta. Sul ribaltamento di fronte lo stesso Bernardi commette fallo su Ercolani, la Folgore è oltre il bonus e dunque è tiro libero per il Fiorentino. Moretti non sbaglia, segna il 3-1 e la festa rossoblù così può partire.





Prima della finalissima, spazio anche alla sfida per il terzo posto. Sul podio sale La Fiorita che si impone per 4-2 sul Tre Fiori. Apre le marcature al 5' Giacomo Bernardi per la squadra di Montegiardino: assist di Jacopo Giuccioli, tap-in a centro area che passa tra le gambe del portiere Bizzocchi. Il raddoppio per la squadra di Davide Ghiotti arriva al 20': punizione verso Andrea Franciosi che calcia dalla distanza, il tiro sorprende Bizzocchi che lo buca e vale il 2-0 per La Fiorita. Ad inizio ripresa però grande reazione del Tre Fiori che accorcia in avvio con Michael Simoncini che calcia dalla banda e buca tra le gambe Marchetti. Passano pochi minuti e al 41' ecco il gol del pari per la squadra di Alex Bugli: palla in mezzo di Simoncini per la deviazione sottoporta di Lorenzo Cecchini. La Fiorita non ci sta e al 46' mette di nuovo il naso avanti: Giuccioli colpisce il palo ma sul prosieguo il suo diagonale questa volta è vincente e vale il 3-2. Il gol che chiude definitamente la sfida arriva al 49': sulla punizione conquistata da Giuccioli – il migliore della serata – ci pensa Fabio Belloni a battere il portiere e a siglare così il 4-2.