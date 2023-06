Novafeltria, guasto al semaforo della Marecchiese: chiusa la via Molari

Cronaca

Novafeltria

| 13:19 - 07 Giugno 2023

Il tratto di strada chiuso



Un guasto al semaforo ha comportato una modifica alla viabilità sulla strada Marecchiese all'interno dell'abitato di Novafeltria. Il semaforo guasto è quello che collega la via Molari alla strada Marecchiese, nel grande incrocio con le vie Sant'Agata e della Pieve: provenendo dal centro storico, è possibile dunque svoltare solamente a destra, bypassando il semaforo per immettersi sulla strada Marecchiese. Non è possibile dunque immettersi dalle vie Sant'Agata e dalla strada Marecchiese nella via Molari: il tratto è stato infatti chiuso con apposita segnaletica. Riparato il guasto, la viabilità verrà ripristinata.