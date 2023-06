Manifestazione a Santa Giustina contro il tracciato della nuova S.S. 16 a Rimini Nord

Attualità

| 13:08 - 07 Giugno 2023

Il prossimo sabato 10 giugno 2023, a Santa Giustina, si terrà una pubblica manifestazione per esprimere l'opposizione al tracciato proposto per la nuova Statale Adriatica (S.S. 16) a Rimini nord. La manifestazione avrà luogo dalle 17:30 alle 19 e avrà come punto di ritrovo la piazza, da cui partirà un percorso pedonale parallelo alla via Emilia, che si estenderà dall'incrocio con via Emilia Vecchia fino a via Fusignano, con attraversamenti sulle strisce pedonali.



L'obiettivo principale della manifestazione è opporsi al progetto del nuovo tracciato della S.S. 16, sostenendo che tale iniziativa comporterebbe gravi danni ambientali irreversibili. Secondo i partecipanti, sarebbe sufficiente ampliare il tracciato dell'attuale S.S. 16 da due a quattro corsie nella sezione ancora a due corsie per ottenere gli stessi risultati in termini di viabilità.



Attualmente, Anas- spiega il comitato - S.p.A. ha nuovamente richiesto la proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che è scaduta per la seconda volta nel 2013. Inoltre, è necessario rivedere il finanziamento del progetto, tenendo conto dell'aumento significativo dei costi negli ultimi anni.



In data 7 marzo, è stata presentata una richiesta ai Ministri dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dei Trasporti, - conclude il comitato - che sono responsabili della proroga della VIA e del finanziamento del progetto, affinché si riesamini la progettazione della nuova S.S. 16. Tuttavia, al momento non è stata ricevuta alcuna risposta da parte delle autorità competenti.