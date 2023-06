Uno speciale ricettario celebra Riccione tra tradizione e innovazione

Attualità

Riccione

| 12:25 - 07 Giugno 2023

La presentazione del ricettario.

Presentato martedì mattina all'Auditorium del Liceo Volta Fellini il volume "100 di questi piatti! 16 ricette riccionesi tradizionali e rivisitate". Il ricettario, frutto del progetto dei ragazzi dell'Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "S. Savioli" di Riccione e realizzato in occasione del Centenario di Riccione è stato promosso dall'Amministrazione comunale. L'opera offre uno squarcio sull'identità culinaria della città e ne valorizza il territorio grazie alle competenze e conoscenze dell'Istituto Savioli che da decenni opera nel settore turistico e della ristorazione con proposte formative e professionali di qualità.







Il ricettario è stato realizzato dagli studenti di sette classi del terzo e del quarto anno dei quattro indirizzi dell'Istituto nell'anno scolastico 2021 – 2022, le attuali 5 Ak,5 BK, 5 P, 5 Bs, 5TA, 4AK e 4P, nel corso di diverse fasi: dal lavoro dei ragazzi con i docenti per individuare un menù tipicamente riccionese – sia nella versione tradizionale che in quella più in chiave contemporanea – alla creazione e alla presentazione dei piatti, per arrivare alle fasi necessarie alla creazione del libro, quali l'impaginazione dei testi e delle immagini, curata dagli studenti con la supervisione del grafico Stefano Tonti che ha insegnato gli elementi necessari a creare un progetto grafico durante alcuni incontri formativi.







Il ricettario propone due menù completi dall'antipasto al dolce, uno di carne e uno di pesce, sia nella versione della tradizione che in quella rivisitata in chiave contemporanea dagli chef e dagli studenti della scuola. Ogni ricetta contiene diverse informazioni oltre alle indicazioni per poter essere replicata in autonomia: le notizie sulle sue origini e sulla storia, gli ingredienti accompagnati dal calcolo nutrizionale per porzione, il costo, e infine, una scheda tecnica generale sui vitigni della zona e una sull'abbinamento del vino per ciascuna pietanza.







Il libro è stato tradotto in inglese, francese e tedesco e i piatti e le diverse fasi della preparazione sono stati fotografati da Daniele Casalboni. A curarne la stampa la tipografia Maestri.







Alla presentazione hanno partecipato tutti gli studenti e gli insegnanti coinvolti, il dirigente Luciano Antonelli, la sindaca Daniela Angelini e Alessandra Battarra (ex assessora che ha promosso il progetto nella passata legislatura), Silvia Pratelli, insegnante e coordinatrice del progetto, il grafico Stefano Tonti e il fotografo Daniele Casalboni.







"Abbiamo raccolto con piacere il testimone dalla passata amministrazione e promosso immediatamente questa iniziativa che dimostra quanto scuola e cultura siano legate – ha detto la sindaca Daniela Angelini – Una opportunità per i ragazzi che dimostra ancora una volta l'importanza che ha per il nostro territorio la scuola professionale Savioli: realtà che contribuisce, fornendo professionalità, a far crescere la nostra economia.



Ai ragazzi che hanno pensato, studiato e realizzato questa pubblicazione vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Infine, alla dirigenza scolastica e ai docenti va il nostro plauso per aver accompagnato con professionalità e passione il percorso per giungere a questo importante obiettivo".