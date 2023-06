Al Flaminio 3000 persone per la danza inclusiva di Pgs in Danza

Sport

Rimini

| 11:57 - 07 Giugno 2023

Un momento della serata.

Un Flaminio gremito da 3000 persone ha visto la conclusione del progetto "PGS IN-DANZA Rimini": la danza inclusiva nel territorio riminese. Presenti nel pubblico 1000 alunni delle scuole IC Centro Storico e IC Marvelli di Rimini e IC Riccione 1.







Il progetto è stato realizzato da PGS Rimini ed era inserito nell'ambito del programma Nazionale "PGS SI", realizzato in tutta Italia dall'ente di promozione sportiva 'Polisportive Giovanili Salesiane' con il contributo del Dipartimento dello Sport.







"La Santità consiste nell'allegria" diceva San Giovanni Bosco e l'attività svolta ha messo in pratica l'insegnamento attraverso lo sport. Le competenze tecnico sportive più sviluppate sono l'allegria e il sorriso.







"Con il nostro entusiasmo – il commento di Elena Naddi, Presidente PGS Rimini - sogniamo di coinvolgere quanti più giovani nel progetto 'PGS SI - Sport Inclusivo e Insieme per generare un nuovo stile sportivo che metta al centro la persona e non le sue performance, che aiuti a sviluppare i talenti e a valorizzare le diversità per creare comunità. donando gioia e benessere.



La prima edizione è in archivio, in futuro ci proponiamo di coinvolgere tutti gli istituti scolastici e le scuole di danza che credono nello sport per tutti".







In definitiva, è stata una festa della danza non competitiva, con una medaglia uguale per ogni partecipante e il sorriso nei visi e nei cuori.







Il progetto è stato realizzato con la collaborazione delle scuole di Danza: Rimini Dance Company; Nirea Danze di Misano Adriatico; LyF Scuola di ballo di Rimini.







Un particolare ringraziamento al Gruppo SGR che ha creduto e sostenuto l'iniziativa, al Comune di Rimini che ha patrocinato e offerto gratuitamente il palazzetto, alla Croce Rossa Riccione che ha messo a disposizione gli operatori volontari, ai dirigenti scolastici e numerosi docenti delle scuole che hanno creduto e voluto questa iniziativa nelle loro classi. Infine, un grazie ai genitori che hanno riempito il palazzetto facendo una grande tifo.