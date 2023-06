All'asta la storica discoteca Ecu. È il quinto tentativo

Attualità

Rimini

| 10:50 - 07 Giugno 2023

Ex discoteca Ecu.

Il curatore del fallimento Ecu S.r.l., Avv. Massimiliano Semprini, ha annunciato che il quinto tentativo di vendita competitiva della storica discoteca Ecu si terrà il prossimo 28 luglio 2023. Il locale, situato nella frazione di San Martino Monte l'Abate, nell'entroterra riminese, a pochi chilometri dalla costa, è una delle attività da liquidare come parte del processo di liquidazione del patrimonio della società proprietaria, fallita nel giugno 2021.



Rispetto alla prima asta, il prezzo base per l'acquisto della discoteca è stato notevolmente ridotto, arrivando a Euro 403.456,00, meno della metà del prezzo iniziale. Gli interessati dovranno presentare le loro offerte entro il 24 luglio 2023 alle ore 12:00.



Il fabbricato che ospita la discoteca è stato costruito nei primi anni '60 e si estende su tre livelli, occupando un'area totale di circa 16855 metri quadrati. Tutte le informazioni dettagliate per partecipare all'asta e per conoscere gli specifici dettagli sull'immobile sono disponibili sul sito quimmo.it. Inoltre, è possibile trovare ulteriori informazioni sul portale ministeriale pvp.giustizia.it.



La vendita della discoteca ECU rappresenta un'opportunità per coloro che desiderano investire nel settore dell'intrattenimento e del pubblico spettacolo. La sua ubicazione strategica, non lontana dalla costa, la rende un'attrattiva per turisti e residenti della zona.