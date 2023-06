Rimini, intitolati a Bibi Ballandi i giardini del Parco del Mare

Attualità

Rimini

| 08:08 - 07 Giugno 2023

La cerimonia di intitolazione e l'incontro con il Sindaco.

I giardini del Parco del Mare, nel tratto che va da piazzale Marvelli a piazzale Kenndy, d'ora in avanti porteranno il nome di Bibi Ballandi, celebre produttore televisivo e organizzatore di memorabili spettacoli. Proprio lì, in quel tratto centrale del waterfront riminese, risventolerà così, simbolicamente parlando, il Bandiera Gialla, una delle sue 'invenzioni' più famose e che hanno contribuito ad alimentare il mito di Rimini, a 40 anni esatti dalla sua apertura.







La cerimonia di intitolazione si è tenuta martedì 6 giugno, alla presenza della moglie Lella, l'Assessore comunale alla Toponomastica Francesco Bragagni e tanti cittadini e persone che lo hanno amato, per il suo talento, lungimiranza, capacità di fare e creare intrattenimento.







Bibi Ballandi, come ha ricordato anche con commozione la moglie Lella, era legatissimo a Rimini e la Riviera, che raccontò migliaia volte nei suoi programmi, dal Bandiera Gialla appunto alle dirette RAI in occasione della festa di Capodanno.







“Era innamorato di Rimini e quando si vuole bene a una cosa si cerca di fare il meglio possibile – ha detto tra la commozione la sua adorata moglie Lella – Mio marito era una persona speciale, di grande umanità, generosa e con un'educazione fuori dal comune. Siamo stati insieme una vita e mai che ci sia stato uno screzio. Sempre mano nella mano. Non so come ringraziare il Comune di Rimini per questa scelta: il suo nome non verrà mai dimenticato. E io qui ci tornerò più spesso”.







“Un atto doveroso, che anche la Commissione Toponomastica ha accolto subito con entusiasmo, all'unanimità, senza esitazioni - ha aggiunto l'Assessore Bragagni – Bibi Ballandi ha fatto tanto per la nostra terra e questo oggi è il nostro omaggio a lui, con l'intitolazione di uno dei luoghi più belli e vivi di Marina Centro in sua memoria. II suo nome, non a caso, sarà vicino a quello di altri personaggi che hanno contribuito a scrivere una bella, bellissima, storia di Rimini e del nostro Paese, quali Battisti, Arpesella e Carlo Alberto Rossi”.







Nel primo pomeriggio, inoltre, il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha tenuto personalmente ad abbracciare e conoscere la moglie Lella, con cui si è intrattenuto in una chiacchierata toccante e ricca di ricordi nella Residenza Comunale.