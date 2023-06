Tennis, trofeo U16 'Gelateria 3Bis': successo di Francesco Pazzaglini nel derby su Luca Lorenzi

Sport

Rimini

| 00:22 - 07 Giugno 2023

I finalisti del torneo Under 16 al Ct Cicconetti.





Concluso un altro tabellone nel torneo nazionale giovanile che apre la lunga stagione organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Gelateria 3Bis”, tappa di categoria A del circuito regionale.

Nell'Under 16 maschile finalissima tra due giocatori di casa questa sera: ha vinto Francesco Pazzaglini su Luca Lorenzi per 6-7, 6-2, 10-6 al termine di una partita molto bella ed equilibrata. Quarti: Enea Sabatini-Enea Carlotti (n.1) 6-7, 6-4, 10-7, Jacopo Andruccioli-Tommaso Metalli 7-5, 6-0, Luca Lorenzi-Alessandro Giannini 6-1, 6-0, Francesco Pazzaglini-Niccolò Silvagni 6-1, 6-0. Semifinali: Pazzaglini-Andruccioli 6-0, 6-1, Lorenzi-Sabatini 6-3, 7-6.

Nell'Under 12 femminile finale tra Anna Parmeggiani (Tc Riccione) e Rachele Franchini (Galimberti Tennis Team). La finale è stata rinviata al 12 giugno per la convocazione di Rachele Franchini per la Coppa Belardinelli.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.