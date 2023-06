Volley B2 femminile, Lasersoft: confermato il vice allenatore Angelo Musumeci

Sport

Riccione

| 18:45 - 06 Giugno 2023

Altra conferma nello staff tecnico della prima squadra femminile in serie B2, Angelo Musumeci sarà ancora il secondo allenatore della Lasersoft Riccione per la stagione 2023/24.

Arrivato la scorsa estate da Pesaro, Musumeci si è subito integrato al meglio nella realtà riccionese, tanto da ricevere il secondo mandato da vice-allenatore, che lo vedrà nuovamente affiancare coach Piraccini.



Queste le parole di coach Musumeci dopo la conferma: "Ho accettato con molto piacere la proposta di rinnovo per la prossima stagione, un percorso per me molto formativo soprattutto per aver potuto partecipare ad una categoria che conoscevo poco. Abbiamo finalizzato un obiettivo stagionale con un'ottima crescita, segno di un buon lavoro svolto soprattutto dalle ragazze che si sono impegnate al massimo, creando un ottimo gruppo, che speriamo di confermare in maniera compatta.

Contento di proseguire questo percorso al fianco di coach Piraccini, con cui mi sono trovato benissimo, persona competente e abile nel lavorare in staff. Un lavoro corale reso più facile anche per merito della società, sempre presente col grande merito di aver costruito un clima professionale ma anche molto famigliare, agevolando al meglio ogni esigenza e necessità. Dal canto mio entusiasmo e motivazioni non mi mancano, ringrazio nuovamente la società per la fiducia che cercherò di ripagare mettendomi a disposizione del team. Non vedo l'ora di ricominciare, il divertimento è assicurato".