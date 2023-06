Un lungo weekend di eventi straordinari: sport, musica e festività a San Marino

Eventi

| 16:31 - 06 Giugno 2023

Piazza della Libertà.

Gli appuntamenti di un lungo fine settimana che inizierà giovedì 8 giugno con la festa nazionale del Corpus Domini: gare sportive di alto livello, concerti e feste popolari nella Repubblica di San Marino.



Corpus Domini 8 giugno

La Repubblica di San Marino celebra la festa civile e religiosa del Corpus Domini con una suggestiva cerimonia che si svolge in centro storico secondo un protocollo rimasto pressoché invariato nel corso dei secoli.

2023 Hertz Fim Trial World Championship - GP of San Marino – dal 9 all'11 giugno

Il TrialGP torna a San Marino dopo diversi anni; i piloti più abili al mondo si sfideranno su 12 zone con partenza dal Crossodromo della Baldasserona "Pino Serra". Le 12 zone saranno raggiungibili a piedi all'interno del circuito o con navetta gratuita in un tragitto di 2 minuti; saranno presenti anche 4 punti ristoro. L'evento durerà 3 giorni, il venerdì sarà dedicato esclusivamente ai piloti e agli addetti ai lavori mentre da sabato mattina fino a domenica pomeriggio sarà il momento del grande spettacolo del Trial mondiale. I biglietti saranno acquistabili direttamente presso le casse agli ingressi con un costo di 10€ per la giornata singola e 15€ per i due giorni di gara. Ingresso omaggio per i minori di 10 anni.

Concerto nella Cava – 10 giugno

L'Orchestra e il Coro di Voci Bianche dell'Istituto Musicale Sammarinese, diretti dal M° Massimiliano Messieri, proporranno un viaggio alla riscoperta di tutte quelle musiche, sia classiche che non, che hanno caratterizzato le sigle dei programmi televisivi passati: dai cartoni animati ai vecchi sceneggiati, dai telefilm ai programmi d'intrattenimento.

Il concerto, che si svolgerà in Cava dei Balestrieri e avrà inizio alle 19.30, è inserito all'interno di Festa della Musica, la rassegna di saggi e concerti di fine anno dell'Istituto Musicale Sammarinese. In caso di maltempo, il concerto sarà posticipato a domenica 11 giugno con lo stesso orario. Ingresso libero.

