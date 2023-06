Miss Suocera 2023: le suocere si fanno strada nel mondo della bellezza

Attualità

Poggio Torriana

| 16:26 - 06 Giugno 2023

Miss Suocera 2023.

Catia Callegaro, una casalinga di 54 anni di Campolongo Maggiore (Venezia), è stata incoronata vincitrice della 29ª edizione del concorso nazionale di bellezza e simpatia "Miss Suocera 2023". L'evento si è svolto lo scorso fine settimana presso l'area eventi di Case Marcosanti a Poggio Torriana (Rimini) ed è stato ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, anche creatore del concorso "Miss Mamma Italiana".

Oltre alla classica sfilata in abito elegante, la neo "Miss Suocera" ha parlato di sé e di come concilia il lavoro e la famiglia, mostrando il suo hobby come "prova di abilità". Catia si è esibita cantando il brano "Uomini Soli", dimostrando simpatia ed eleganza e guadagnandosi così il titolo di "Miss Suocera 2023".

Durante l'evento sono state premiate anche altre simpatiche suocere:

Barbara Petrella, 51 anni, responsabile qualità di Parma, è stata nominata "Miss Suocera Damigella d'Onore".

Michela Turetta, 56 anni, casalinga di Vigodarzere (PD), è stata eletta "Miss Suocera Fashion".

Diana Scuccimarra, 66 anni, agente immobiliare di Prato, è stata proclamata "Miss Suocera Solare".

Nicoletta Padovan, 64 anni, casalinga di Montebelluna (TV), è stata incoronata "Miss Suocera Sprint".

Franca Pulvirenti, 63 anni, modellista di Cesena, è stata premiata come "Miss Suocera Sorriso".

Claudia Prestano, 47 anni, impiegata di Savignano (FC), è stata riconosciuta come "Miss Suocera Eleganza".

Gabriella Giulia Buso, 60 anni, casalinga di Brugine (PD), è stata nominata "Miss Suocera Glamour".

Carmela Vigliotti, 55 anni, collaboratrice scolastica di Imola, è stata eletta "Miss Suocera Romantica".

Angela De Santis, 57 anni, operaia di Bari, è stata proclamata "Miss Suocera Radiosa".

Claudia Sangiorgi, 69 anni, insegnante di Marina Romea (RA), è stata incoronata "Miss Suocera Sportiva".

Elena Druchi, 49 anni, impiegata di Torino, è stata premiata come "Miss Suocera Dolcezza".

Franca Dovesi, 71 anni, casalinga di Grizzana Morandi (BO), è stata riconosciuta come "Miss Suocera Simpatia".

Adriana Pino, 64 anni, casalinga di Savarna (RA), e Simona Uboldi, 58 anni, impiegata amministrativa di Novate Milanese (MI), hanno ricevuto ex aequo il titolo di "Miss Suocera Sponsor Top".

Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario "Miss Suocera 2024", il primo calendario dedicato alla figura della suocera