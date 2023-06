San Marino pronta ad accogliere la 1000 Miglia 2023

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:15 - 06 Giugno 2023

La presentazione dell'evento in conferenza stampa.

San Marino si prepara ad accogliere il passaggio della 1000 Miglia 2023. Durante una conferenza stampa, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, la Direttrice dell'Ufficio del Turismo Annachiara Sica e l'Automobile Club San Marino hanno annunciato la loro partecipazione all'evento. Il passaggio della gara avverrà il 14 giugno, durante la seconda giornata di competizione che parte dall'aeroporto militare di Pisignano e si dirige a Roma. Le vetture Ferrari partiranno da Rimini e arriveranno a San Marino intorno alle 06:45, mentre le auto storiche provenienti da Pisignano arriveranno intorno alle 7:45. Il percorso attraverserà diverse strade della città, incluso il centro storico, e le macchine faranno delle prove cronometrate lungo il tragitto. Dopo San Marino, la gara proseguirà verso Pesaro, Senigallia, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e infine Roma.

Il Segretario di Stato per il Turismo di San Marino, Federico Pedini Amati, ha espresso entusiasmo per l'evento e ha dichiarato che il centro storico di San Marino è la cornice ideale per una competizione automobilistica storica come la 1000 Miglia. L'edizione di quest'anno della 1000 Miglia sarà caratterizzata da alcune novità, tra cui un giorno in più di gara e un percorso di oltre 2000 km. Le tappe finali si terranno a Cervia-Milano Marittima, Roma, Parma e Milano. Inoltre, in occasione del centenario dell'Aeronautica Militare, ogni giornata di gara includerà luoghi simbolici legati all'occasione.

Inoltre, in occasione dell'anno della Capitale della Cultura, la 1000 Miglia ha riconfermato il legame profondo con Brescia, la città della gara. Durante l'inaugurazione del Villaggio in Piazza Vittoria, sarà donata al Comune di Brescia un'opera d'arte di Sabine Marcelis, designer dell'anno.

La partecipazione di San Marino alla 1000 Miglia 2023 suscita grande entusiasmo e l'evento rappresenterà un'opportunità per la città di mostrare la sua passione per il mondo dell'automobilismo.