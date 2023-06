Serata di sangue a Rivazzurra: albanese accoltellato da due sconosciuti

Cronaca

Rimini

| 15:33 - 06 Giugno 2023

Un 31enne albanese è stato accoltellato alla schiena a Rivazzurra. L'episodio di sangue si è verificato intorno alle 23 di ieri (lunedì 5 giugno), a pochi metri dalla fermata del metromare di Fiabilandia, tra le vie Madrid e Sobrero. L'uomo accoltellato ha riferito alla Polizia di essere stato attaccato da due individui di origine nordafricana che lo hanno sorpreso alle spalle. Gli aggressori sono fuggiti e al momento non sono stati ancora identificati. Fortunatamente, l'uomo è stato soccorso da un albergatore e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono critiche: i medici hanno sciolto prognosi di 7 giorni. La Polizia ha avviato le indagini: l'ipotesi principale è che l'episodio sia una ritorsione legata a un'attività di spaccio in zona.