Estate Card: il vantaggio estivo per gli studenti Under 26 nel trasporto pubblico

| 15:23 - 06 Giugno 2023

Con la fine dell'anno scolastico e con l'entrata in vigore del servizio estivo a partire da giovedì 8 giugno (libretti orari disponibili sul sito www.startromagna.it), torna l'Estate Card, l'estensione dell'abbonamento al trasporto pubblico, riservata agli studenti Under 26, che consente di viaggiare su tutti i mezzi Start Romagna e in tutti i bacini serviti durante le vacanze scolastiche.



L'estensione dell'abbonamento per tutto il periodo compreso tra l'8 giugno 2023 e il 31 agosto 2023, è attivabile al prezzo di 50 euro presso i Punto Bus Start Romagna. Possono richiederla tutti i possessori di un abbonamento Under 26 o Salta Su valido e sarà caricata sulla tessera Mi Muovo.



Si può ottenere l'Estate Card gratuitamente beneficiando del Bonus Trasporti, l'agevolazione ministeriale per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico locale rivolto a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito personale complessivo per l'anno 2022 non superiore a 20mila euro.



Per usufruire del Bonus Trasporti è necessario richiederlo prima di acquistare l'Estate Card e presentarsi al Punto Bus con la stampa del voucher.