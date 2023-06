Volley A2 femminile, Omag-MT: conferma per Chiara Salvatori

Sport

Rimini

| 15:12 - 06 Giugno 2023

Chiara Salvatori.

Altra importante riconferma, fortemente voluta dal presidente Manconi: Chiara Salvatori vestirà, per la seconda stagione consecutiva, la divisa targata Omag-MT. L'atleta bolognese, classe 2003, spesso chiamata in campo in supporto alla squadra da coach Barbolini nello scorso campionato, si è fatta particolarmente notare per le sue ottime doti a muro ed in attacco.

Chiara, soddisfatta ed in attesa della ripresa degli allenamenti e della nuova stagione agonistica, commenta: "Sono molto contenta di essere stata riconfermata dal presidente Manconi e dalla società. La scorsa stagione è stata una stagione molto emozionante e ricca di soddisfazioni. Sono carica, non vedo l'ora di ritornare in palestra per rivedere le mie vecchie compagne e conoscere quelle nuove. Sono sicura che riusciremo a rivivere grandi emozioni anche nella stagione che verrà"