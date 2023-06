Negli slip le dosi di cocaina: il pusher in sella allo scooter non sfugge alla Polizia

Cronaca

Ieri sera (lunedì 5 giugno) la Polizia di Rimini ha arrestato un 25enne di nazionalità straniera, che era stato fermato per un controllo e trovato con addosso delle dosi di cocaina nascoste negli slip. I fatti sono avvenuti alle 19.45: una pattuglia della Squadra Volante ha notato il giovane mentre transitava in via Dario Campana a bordo di uno scooter. Con sé aveva tredici confezioni termosaldate di cocaina, per una decina di grammi, nascoste appunto negli slip. Dagli accertamenti il 25enne è risultato anche irregolare sul territorio nazionale. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.