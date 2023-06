Lavori sul ponte di via Trasversale Marecchia: 'Disagi inevitabili, ma lo rendiamo più sicuro'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:52 - 06 Giugno 2023

Il cantiere.





Mentre in via Trasversale Marecchia proseguono i lavori della Provincia di Rimini al ponte sul fiume, dopo il sopralluogo effettuato questa mattina (martedì 6 giugno) la Polizia provinciale e la Polizia locale dell'Unione di Comuni Valmarecchia saranno impegnate nella regolamentazione della viabilità, in particolare nelle ore di punta, anche per definire eventuali correttivi alla circolazione.



Questa prima settimana di avvio dei lavori rappresenta infatti un momento di assestamento e osservazione degli effetti del cantiere sulla viabilità, che consentirà di valutare ulteriori misure migliorative per ridurre i disagi. "Chi ne ha la possibilità, nel frattempo, è invitato a utilizzare i percorsi alternativi di ponte Verucchio, della strada Marecchiese e della via Emilia, che saranno segnalati con ancora maggior evidenza nelle prossime settimane grazie a un potenziamento della segnaletica, in modo da lasciare il più possibile l'utilizzo del ponte a chi deve spostarsi dal capoluogo alle frazioni di San Martino e Sant'Ermete e viceversa", spiega l'amministrazione comunale.



"Come tutti i cantieri per la realizzazione di opere importanti - prosegue la nota - anche quello sulla SP49 è destinato a creare disagi fisiologici, ma rappresenta un'opera fondamentale per incrementare la sicurezza e favorire la mobilità sostenibile".



La manutenzione straordinaria attualmente in corso da parte della Provincia di Rimini, con il rifacimento tra l'altro di cordoli e guardrail, ha l'obiettivo di aumentare la sicurezza del ponte, cinquant'anni dopo la sua costruzione e a seguito dei recenti eventi alluvionali.