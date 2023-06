Santarcangelo, la città diventa un palcoscenico per 60 serate di eventi estivi

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 06 Giugno 2023

Alcuni momenti della presentazione del cartellone di eventi di Santarcangelo.





La città di Santarcangelo diventa un grande palcoscenico per gli eventi dell'estate 2023. Un cartellone diffuso, come diffuse sono le partecipazioni e gli organizzatori che compongono una “comunità” di promozione turistica: Comune, FoCuS, Santarcangelo dei Teatri, Pro loco e Città Viva, oltre ad associazioni e gruppi che si trasformano a loro volta nei granelli di sabbia che azionano la clessidra dell'estate in città.



Ad aprire il programma degli eventi culturali sarà il festival Luoghi dell'anima, la rassegna di cinema dedicata alla visione poetica del territorio sviluppata da Tonino Guerra, mentre a chiudere sarà ancora il cinema con la sesta edizione del Nòt Film Fest, il festival di cinema indipendente nato nel 2018. In mezzo, tornano gli appuntamenti attesi di ogni estate: dalle avanguardie di Santarcangelo Festival ai burattini del Museo etnografico, dalle maratone di degustazione con SantaPiada, Calici Santarcangelo e SantarcanGelato agli eventi dedicati alla parola, come We reading e Denti mancanti, fino agli appuntamenti con la musica europea e l'opera lirica.



A completare il quadro sarà ancora una volta un percorso diffuso sul territorio grazie alla rassegna Frazioncine, nata nel 2021 per portare il cinema nelle frazioni e cresciuta nel 2022 con gli appuntamenti teatrali organizzati dalla Pro loco e gli spettacoli dei burattini della tradizione proposti dal Met.



Ma il viaggio nel tempo dell'estate partirà proprio dal passato, con l'inaugurazione della Casamatta di piazza Balacchi prevista per venerdì 9 giugno, una sorta di anteprima al programma. Un vero e proprio tuffo nella storia di Santarcangelo, che dopo anni spesi tra progettazione, scavi, scoperte e sorprese, viene ufficialmente restituito alla città come un nuovo elemento di quel “mondo sotterraneo” che da sempre amplifica il racconto e la narrazione di Santarcangelo e della Valmarecchia. Il giorno successivo, invece, ci si potrà immergere nel percorso naturalistico del fiume Uso per l'inaugurazione del sentiero che dal ponte di bailey di San Vito arriva fino a Bellaria Igea Marina.



Per la sindaca Alice Parma, la collaborazione con le realtà e gli enti che animano il territorio è ancora una volta l'elemento cardine su cui si è costruito il programma degli eventi estivi 2023. “Altrettanto importante quest'anno sarà la riscoperta e valorizzazione dei luoghi della città attraverso un calendario distribuito in numerosi spazi: dalle frazioni al centro commerciale naturale, dalle scuole allo Sferisterio, contenitore privilegiato per i festival di cinema e teatro, fino al Museo Etnografico”.



“Proprio per quest'ultimo – ha continuato la sindaca Parma – gli eventi estivi rappresentano anche un passo verso il consolidamento della sua destinazione a spazio di socialità urbana, dove la comunità può incontrarsi e vivere esperienze comuni: una vocazione, quella del Met, che verrà potenziata ulteriormente dopo i lavori di restauro e risanamento conservativo finanziati dal Pnrr. Il risultato, è un calendario di eventi estivi che richiede un grande sforzo organizzativo, sia per il coordinamento tra le realtà del territorio sia perché diffuso in spazi diversi. Eventi che – ha concluso la sindaca – si strutturano e si consolidano anno dopo anno, privilegiando la qualità rispetto alla quantità”.



“Piuttosto che aumentare il numero degli eventi o cambiarli – ha dichiarato il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi – abbiamo deciso di privileguare la qualità di manifestazioni che già esistono e riscuotono sempre grande successo, rafforzando le collaborazioni con gli istituti culturali e le altre associazioni della città, già a partire da SantaPiada in programma il 16 e il 17 giugno che vedrà proprio una collaborazione con i musei comunali per la realizzazione di un laboratorio di cucina dedicato a adulti e bambini”.



Filiberto Baccolini, presidente della Pro Loco di Santarcangelo che ha in gestione l'ufficio turistico della città, ha quindi illustrato una delle manifestazioni di punta dell'estate: Calici Santarcangelo, che quest'anno festeggia la 25esima edizione, e che come ogni anno porterà nel centro storico oltre 40 cantine vinicole, musica, assaggi e, ovviamente, visite guidate.



Il direttore di Fondazione Culture Santarcangelo, Eugenio Tontini, ha infine illustrato la grafica del calendario di quest'anno: una clessidra che simboleggia il tempo dell'estate, ma anche il Met, custode del tempo e delle tradizioni. Il Museo Etnografico diventa dunque il luogo centrale di tutto il programma culturale – dal Festival dei Burattini a SanTrap, da We Reading alla collaborazione con la scuola di musica Giulio Faini – da cui le iniziative si diffondono su tutto il territorio, come i granelli di sabbia della clessidra.



MET – MUSEO ETNOGRAFICO



Sabato 24 giugno – a partire dalle ore 18

Festival dei burattini e Festa del Grano

Ore 18,30 “Moon box voglio la luna” Compagnia Nasinsù (dai 3 anni)

Ore 21 “A spasso con Sandrone” Compagnia Giorgio Gabrielli



Martedì 25 luglio – ore 21

Festival dei burattini

“A&C Anima e Cuore” Compagnia Is Mascareddas

(dai 4 anni)



Sabato 29 e domenica 30 luglio – dalle 16,30 alle 23

Festival della musica

A cura di Scuola di Musica Faini



Venerdì 4 e sabato 5 agosto – ore 21

Denti Mancanti

www.facebook.com/DentiMancanti



Martedì 8 agosto – ore 21

Santarcangelo per i bimbi

“50 storie per tuffarsi nel mare”

con Elisa Mazzoli (dai 3 ai 7 anni)



Mercoledì 9 agosto – ore 21,15

Volti e voci della mia gente

spettacolo teatrale di Orietta Zamagni

e Giancarlo Frisoni



Dal 16 al 20 agosto

We Reading Festival

Programma in corso di definizione

www.wereading.it



Martedì 22 agosto – ore 21

Santarcangelo per i bimbi

“Favole d'Agosto”

con Raffaele Maltoni (dai 3 ai 7 anni)



Martedì 29 agosto – ore 21

Festival dei burattini

Compagnia Vladimiro Strinati

“Nonna e volpe. Una casa per due”, bimbi dai 4 anni



FRAZIONCINE 2023



Venerdì 30 giugno – ore 21

“Come impedir che corra il fiume al mare”

A cura di Pro Loco Santarcangelo

San Vito



Sabato 1° luglio – ore 21

“Come impedir che corra il fiume al mare”

A cura di Pro Loco Santarcangelo

Sant'Ermete



Domenica 2 luglio – ore 21

“Come impedir che corra il fiume al mare”

A cura di Pro Loco Santarcangelo

Canonica



Mercoledì 5 luglio – ore 21

“Gli oggetti del museo etnografico si raccontano”

Incontro a cura di MET e Fondazione Fo.Cu.S.

San Vito



Lunedì 17 luglio – ore 21

Cinéma du Désert – cinema solare itinerante

San Vito



Martedì 18 luglio – ore 21

Cinéma du Désert – cinema solare itinerante

San Martino dei Mulini



Mercoledì 19 luglio – ore 21

Cinéma du Désert – cinema solare itinerante

Canonica

Giovedì 20 luglio – ore 21

Cinéma du Désert – cinema solare itinerante

Sant'Ermete



Mercoledì 26 luglio – ore 21

Festival dei burattini

“A&C Anima e Cuore” Compagnia Is Mascareddas

(dai 4 anni)

Canonica



Mercoledì 30 agosto – ore 21

Festival dei burattini

“Fagiolino e Sganapino contro la zanzara tigre” Compagnia Vladimiro Strinati (dai 4 anni)

San Martino dei Mulini



SFERISTERIO



Dal 10 al 17 giugno

Luoghi dell'Anima

Italian Film Festival

www.luoghidellanima.it



Dal 7 al 16 luglio

Santarcangelo Festival

www.santarcangelofestival.it



Dal 22 al 27 agosto

Nòt Film Fest

www.notfilmfest.com



CORTILE SCUOLA ELEMENTARE PASCUCCI



Mercoledì 21 giugno – ore 21

Festa della musica europea 2023



Mercoledì 19 e giovedì 20 luglio

Opera Lirica



BIBLIOTECA BALDINI



Giovedì 22 giugno – ore 21

Festa del Solstizio

A cura di Biblioteca Baldini e Pro Loco Santarcangelo



Martedì 5 settembre – ore 21

Santarcangelo per i bimbi

Favole d'Agosto

“Storie diffuse in biblioteca”, bambini dai 6 anni



CENTRO COMMERCIALE NATURALE



16-17 giugno

SantaPiada (in collaborazione con Proloco)



23-24 giugno

Balla! – Animazione in centro con le scuole di ballo locali



23, 24 e 30 giugno, 1°, 28 e 29 luglio, 4, 5, 18 e 19 agosto, 8 e 9 settembre

Mercatino dell'Artigianato



24 giugno, 1° luglio, 5 agosto, 25 agosto

Mercatino dei Bambini



28 e 29 luglio

Le Notti della Luna – La festa dedicata all'esoterismo



11-12 agosto

Calici Santarcangelo (in collaborazione con Pro Loco)



25 e 26 agosto

SantarcanGelato (in collaborazione con Pro Loco)