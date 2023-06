San Giovanni in Marignano, Bonaccini inaugura la Casa della Cultura

Attualità

San Giovanni in Marignano

14:30 - 06 Giugno 2023





Dopo lo spostamento a causa del maltempo, è stata riprogrammata per domenica prossima (11 giugno) l'inaugurazione della Casa della Cultura (ex sede comunale) di San Giovanni in Marignano e del percorso di Rigenerazione Urbana che ha permesso la consegna di nuovi spazi ai marignanesi: dall'attraversamento di via Roma, al parchetto della biblioteca comunale, a via Macello, la strada che conduce al centro giovani, lo stralcio del percorso delle mura malatestiane dal Teatro A. Massari al Palazzo Corbucci e fino all'alveo Ventena, nonchè il completamento di via Largo Fosso del Pallone.



L'intervento più significativo è sicuramente quello relativo all'ex sede comunale, ora Casa della Cultura e sede delle Informazioni Turistiche. Domenica, al taglio del nastro, sarà presente il governatore regionale Stefano Bonaccini. Il progetto di rigenerazione urbana, risultato vincitore del bando in attuazione della L.R. n. 24/2017 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”, è finalizzato a promuovere misure a supporto di strategie di rigenerazione urbana e territoriale, in un intervento complessivo pari ad 1 milione di euro, del quale il 70 % della spesa complessiva, pari a 700.000 euro, è stato finanziato dalla Regione Emilia Romagna. "L'obiettivo dell'intervento era quello di rendere più attraente e fruibile il centro storico, sia a livello turistico-culturale che commerciale, permettendo l'utilizzo di nuovi spazi e valorizzando la socialità, anche in risposta alle tante proposte ed iniziative del tessuto sociale marignanese, promuovendone la specificità sociale, storica e culturale", evidenzia l'amministrazione comunale marignanese.



Alcuni spazi sono già in uso, tra i quali gli ambienti della Casa della Cultura che sta ospitando la mostra "Alberi, partiture del cuore" che si prefigge lo scopo di riscoprire la natura attraverso un'esposizione interattiva ed esperienze sensoriali per toccare con mani e fantasia: cortecce, rami e fronde. La mostra è animata con laboratori rivolti in particolare a bambini dai 2 agli 8 anni, famiglie, nidi e scuole. L'iniziativa è a cura di Immaginante ed in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale, finanziata dal programma attuativo 2022 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione 2018-2020.