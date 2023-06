Rimini, i ristoranti di spiaggia si rifanno il look: 'Ci armonizziamo con il Parco del Mare'

Attualità

Rimini

| 14:24 - 06 Giugno 2023

Rendering del nuovo ristorante da spiaggia.





Nuovi ristoranti di spiaggia per Rimini, che si armonizzano con il nuovo Parco del Mare e garantendo una corretta privacy, con un'effettività continuità di paesaggio tra passeggiate e spiaggia. È quanto prevede il progetto sviluppato dagli operatori di Cna con i rappresentanti della rete di imprese "I ristoranti sul mare", 18 tra bar e ristoranti sul mare associati a Cna, e presentato all'assessore Roberta Frisoni.



A illustrare le caratteristiche tecniche del progetto sono stati l'architetto Giovanni Montessoro, gli ingegneri Andrea Villani e Antimo Di Giuseppe ed il geometra Carlo Migani.



La riqualificazione dei ristoranti di spiaggia prevede un nuovo concept con una struttura prefabbricata in telaio leggero, metallico o di legno lamellare, con una finitura esterna con pannelli prefabbricati in alluminio o legno verniciato, con coibentazione. "Una struttura appoggiata a terra su plinti puntuali in calcestruzzo amovibili. Tutto il modulo sarebbe progettato e ingegnerizzato preventivamente con eventuale mockup realizzato in officina", evidenzia una nota di Cna.