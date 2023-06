Rimini: Frecce Tricolori e i nuovi big della musica italiana. È un altro weekend di grandi eventi

Eventi

Rimini

| 14:08 - 06 Giugno 2023

Rebecca Staffelli, conduttrice del Tezenis Summer Festival PH LUCA ADAMO.





Dopo l'eccezionale ponte del 2 giugno carico di eventi straordinari, a partire dalla data zero di Vasco fino all'evento che ha chiamato a raccolta il popolo del Wellness, Rimini si prepara a un altro weekend trainato dagli eventi che va verso il tutto esaurito.



Si parte venerdì 9 quando piazzale Fellini si prepara ad accogliere il Tezenis Summer Festival, che porterà sul palco artisti come Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso.



Si arriva poi all'atteso spettacolo delle Frecce Tricolori sul mare, di sabato 10: nell'anno del centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori tornano sui cieli di Rimini per il grande spettacolo Rimini Air Show, con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che torna a sorvolare sulla spiaggia con le sue spettacolari acrobazie.



Mentre durerà per tre giorni il festival Ultrasuoni Rimini, in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna. Si parte venerdì 9 giugno con lo Slego Remember al Rockisland, per poi spostarsi in centro storico, sabato 10 con il concerto degli Skunk Anansie, fino a concludersi in collina dove sorgeva il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni '90. Qui l'11 giugno al tramonto si potrà assistere ad un inedito concerto acustico sul lago con ospiti del calibro di Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica. “A questi eventi – commenta la direttrice di Visit Rimini, Valeria Guarisco - si aggiungono eventi sportivi come il Trofeo d'Italia, torneo internazionale di calcio giovanile con 60 squadre e i meeting al Palacongressi che contribuiscono ad irrobustire il fitto calendario. Se il meteo regge e le informazioni vengono date correttamente, il prossimo weekend, grazie a tutte le iniziative in campo, potrà raggiungere l'80- 90% di occupazione alberghiera, quando storicamente il secondo fine settimana di giugno ha sempre performato poco”.



Da sabato e per una settimana si svolge anche la quarta edizione del Festival Luoghi dell'Anima organizzato dall'Associazione culturale Tonino Guerra. Tra gli ospiti attesi Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Rossana Luttazzi.



Sabato 10 giugno al porto di Rimini si svolge la Festa della marineria con le Vele al Terzo Rimini, in commemorazione Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani, a cui si affianca Into the blue - Sea life fest, il Festival che unisce conservazione e ricerca sull'ambiente marino a cura di Fondazione Cetacea in collaborazione con Club Nautico Rimini.



IN EVIDENZA



da giovedì 8 a sabato 10 giugno 2023

Fiera di Rimini (Ingresso SUD), via Emilia, 155 – Rimini

The Coach Experience



Un grande evento dedicato agli allenatori e agli appassionati di calcio, organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio con Italian Exhibition Group e SG Plus. Un momento fatto d'incontri, confronti e scambio di idee che coinvolgerà alcuni tra i migliori allenatori nazionali e internazionali, oltre a esperti accreditati, manager sportivi e aziendali. Il pubblico di appassionati del mondo del pallone potrà partecipare e vedere da vicino i top coach.

Orario: giovedì 8 giugno dalle 11 alle 17.30; venerdì 9 e sabato 10 giugno dalle 9 alle 17.30

Info: p.coachexperience.it/pcard.php



venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023

Lungomare di Rimini

Frecce tricolori a Rimini

Rimini Air Show 2023



Nell'anno del centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare, la pattuglia acrobatica farà tappa ancora una volta in Riviera e spargerà il tricolore nel cielo di Rimini mostrando alla folla, le acrobazie e le scenografie che rendono le Frecce Tricolori famose nel mondo. Venerdì 9 giugno si svolgeranno le prove, mentre l'esibizione ufficiale ci terrà il sabato pomeriggio.

Ore 15 / 15.30 circa www.aviation-report.com/calendario-programma-frecce-tricolori-2023



venerdì 9 giugno 2023

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

Tezenis Summer Festival



Parte da Rimini il Tezenis Summer Festival, il progetto che vede Tezenis e Radio 105 protagoniste dell'estate 2023 con un calendario di eventi di musica dal vivo che si snocciolerà attraverso tutta la penisola. Ecco gli artisti che saliranno sul palco di piazzale Fellini il 9 giugno: Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso. Al timone delle serate, due amate conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live. In apertura e chiusura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105. Tutti i concerti di Tezenis Summer Festival verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivranno live sui social di Radio 105.

Ore 20 ingresso libero www.105.net/sezioni/12254/tezenis-summer-festival



da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023

Rimini, sedi varie

Ultrasuoni Rimini



Tre giorni di musica, spettacoli, mostre d'arte e workshop creativi, che avranno luogo in diverse location della città con la partecipazione di artisti locali e nazionali. L'iniziativa, dedicata a Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet club di Rimini, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna, nasce da un'idea di amici e collaboratori nel decennale della morte dell'artista, e prende il via venerdì 9 giugno con eventi nella zona mare di Rimini e dal Rockisland, per poi spostarsi in centro storico, sabato 10 con il concerto degli Skunk Anansie e, concludersi in collina dove sorgeva il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni '90. Qui l'11 giugno al tramonto si potrà assistere ad un inedito concerto acustico sul lago dedicato a Thomas con sul palco: Andy (Bluvertigo), Cristina Donà, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Verdena, Subsonica.Seguirà dj set Velvet. La manifestazione ha scopo benefico e l'utile verrà devoluto all'Ail Rimini.

Info: segreteria@controlroomsrl.com



sabato 10 giugno 2023

piazza Malatesta - Rimini centro storico

Skunk Anansie in concerto



Gli Skunk Anansie ritornano a Rimini per un omaggio a Thomas Balsamini, con cui Skin, frontwoman del gruppo, ha avuto un legame speciale già dagli esordi della sua carriera.

La band britannica si esibisce sabato sera in piazza Malatesta, per l'evento di punta del progetto ‘Ultrasuoni Rimini', tre giorni di musica, spettacoli, mostre d'arte e workshop creativi, che avranno luogo in diverse location della città con la partecipazione di artisti locali e nazionali. Il gruppo è formato dalla cantante Skin (Deborah Dyer) e da Cass (Richard Lewis) al basso e seconda voce, Ace (Martin Kent) alla chitarra e cori e Mark Richardson alla batteria e seconda voce. Gli Skunk Anansie hanno un legame speciale con Rimini e con il Velvet, il locale che vide Skin e il suo gruppo esibirsi negli anni '90. Prevendite su www.ticketone.it



Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 339 7571399 www.facebook.com/events/2564561180363206/?ref=newsfeed&locale=it_IT



sabato 10 giugno 2023

Rimini zona porto, Piazzale Boscovich e lo specchio di mare antistante

Vele al Terzo Rimini, passato e presente della nostra marineria

Festa della marineria e Commemorazione Ammiraglio Aleardo Maria Cingolani



Vele al Terzo Rimini, Associazione di Promozione Sociale riminese, parte del direttivo dell'Associazione "Mariegola delle Vele al Terzo e delle Barche da Lavoro delle Romagne", propone Raduni di barche storiche provenienti da tutti i Porti della Romagna. Tra gli appuntamenti fissi, quello al porto di Rimini, dove le Barche Storiche con le loro coloratissime "Vele al Vento" creano uno scenario tipico della Riviera Romagnola. Uno spettacolo in cui rivivono usi e costumi tradizionali dell'Antica Marineria Romagnola. Durante tutta la giornata è possibile effettuare visite guidate gratuite sulle imbarcazioni all'ormeggio, dove gli equipaggi raccontano la storia e le caratteristiche delle barche storiche della Romagna e illustrano la “pratica della navigazione con le Vele al Terzo” che è appena stata riconosciuta come Bene Culturale Immateriale dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio di Ravenna ai sensi del codice dei beni culturali.



Inoltre è presente un'esposizione di attrezzature storiche per la pesca organizzata in collaborazione con il Museo E'Scaion, che esporrà anche una parte della loro enorme collezione di conchiglie. Sono previste anche uscite in mare (su prenotazione), veleggiate fino al raggiungimento della capienza massima delle imbarcazioni, e corsi per bambini. A visitare le barche storiche saranno invitate anche le Associazioni di volontariato del territorio affinchè vengano sensibilizzate verso le proprietà terapeutiche della vela. Sarà presente anche un Punto informativo gestito in collaborazione con ConfAgricoltura che promuoverà e illustrerà i prodotti del nostro territorio a Km Zero. In caso di mal tempo l'evento è posticipato al giorno successivo, domenica 11 giugno.

Orario: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Ingresso: gratuito Info: www.facebook.com/Vele-al-Terzo-596992917013110/



da sabato 10 a sabato 17 giugno 2023

Cinema Fulgor e Fellini Museum (Castello) - Rimini centro storico

Festival Luoghi dell'Anima



Quarta edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza organizzato dall'Associazione culturale Tonino Guerra. Alcuni appuntamenti (proiezioni, masterclass, presentazioni) sono ospitati negli spazi indoor e outdoor del Fellini Museum e al Cinema Fulgor. Nel connubio tra i temi Luoghi dell'anima e Musica, tra Cinema e Letteratura, attesi molti protagonisti della scena artistica non solo italiana, fra gli altri Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Luigi Lo Cascio, Carmen Yanez Sepùlveda, Caterina Caselli, Noemi, Omar Pedrini, Rossana Luttazzi. La rassegna quest'anno avrà una particolare attenzione per l'universo musicale. Nel fitto calendario di appuntamenti, le proiezioni dei lungometraggi e cortometraggi in concorso si alterneranno con proiezioni speciali del cinema nazionale e internazionale, interviste, premiazioni e concerti live.



I prossimi appuntamenti a Rimini:

sabato 10 giugno

Rimini, Cinema Fulgor, ore 18.00



Parliamo di

Cinema e musica, con Ferzan Ozpetek e Andrea Guerra. Modera Steve Della Casa

domenica 11 giugno



Rimini, Lago del Velvet, ore 17.30

Incontri con l'autore

Gino Castaldo presenta il suo libro ‘Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani (Mondadori, 2023)'. In collaborazione con Ultrasuoni.

martedì 13 giugno



Rimini, Cinema Fulgor, 16.00

Rassegna Emilia Romagna - Lungometraggi

Evelyne tra le nuvole, di Anna Di Francisca, (102', Italia-Spagna, 2023). Introduce il film la regista



Rimini, Cinemino del Fellini Museum, ore 17.00

Concorso cortometraggi

a seguire

Rassegna Emilia Romagna - Cortometraggi



Rimini, Cinema Fulgor, ore 18.00

Concorso opere prime e seconde



Margini, di Niccolò Falsetti (91', Italia, 2022). Introduce il film Matteo Creatini



Rimini, Fellini Museum, ore 18.00

Incontri con l'autore



Carmen Yanez presenta il suo libro ‘Un amore fuori dal tempo. La mia vita con Lucho (Guanda, 2023)'



Massimo Vigliar presenta il suo libro ‘Rincorrendo le storie. Luis Sepúlveda, un amico (Guanda, 2023)'



Rimini, Fellini Museum, ore 19.00

Parliamo di

Musica, parole e pensieri, con Omar Pedrini



martedì 13 giugno 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Strega Tour 2023



Faranno tappa al Teatro Galli di Rimini, ospiti della Biblioteca Gambalunga grazie alla collaborazione con la Fondazione Bellonci, i cinque scrittori finalisti in gara per la 77° edizione del Premio Strega, il prestigioso concorso letterario giunto alla vigilia della selezione finale. In questa fase sono dodici le opere selezionate dal Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D'Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine - tra gli 80 titoli proposti quest'anno dagli Amici della domenica. Solo mercoledì 7 giugno si conosceranno i nomi dei cinque finalisti nel corso della consueta votazione al Teatro Romano di Benevento, città sede dello sponsor Liquore Strega, mentre l'elezione del vincitore si svolgerà giovedì 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma. Gli ospiti della serata di Rimini saranno dunque i cinque scrittori che supereranno la selezione del 7 giugno.

Ore 21.00 Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento dei posti Info: 0541 704488

bibliotecagambalunga.it/articolo/strega-tour-2023-incontro-finalisti