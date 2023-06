Rimini Air Show 2023: l'estate prende il volo con le Frecce Tricolori e la celebrazione del Centenario dell'Aeronautica Militare

Eventi

| 14:08 - 06 Giugno 2023

Anche quest'anno l'estate di Rimini parte con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Sabato 10 giugno il cielo si tingerà di verde, bianco e rosso per il grande spettacolo del Rimini Air Show, con l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale che torna dopo il successo del 2022 a sorvolare il tratto di mare antistante la spiaggia con le sue spettacolari acrobazie che terranno incollati i tanti che affolleranno il lungomare.



Particolare significato assume quest'anno la partecipazione dell'Aeronautica Militare che celebra i 100 anni dalla propria costituzione. Il Comune di Rimini e l'Aero Club di Ancona, ente organizzatore, stanno lavorando in sinergia per la realizzazione dell'evento che anche quest'anno vedrà esibirsi aerei, elicotteri e paracadutisti davanti al tratto di costa che va dal Porto Canale a Piazzale Marvelli. A Rivolto, la casa delle Frecce Tricolori, sono in fase avanzata gli addestramenti per riconfigurare la Formazione 2023 della Pattuglia Acrobatica Nazionale dopo la tragica scomparsa del Maggiore Alessio Ghersi. Con il collega e amico Pony 5 nel cuore, si partirà con la stagione acrobatica del centenario dell'Aeronautica Militare Italiana. La necessità di un supplemento di addestramento ha comportato purtroppo l'annullamento degli impegni programmati dalle Frecce Tricolori nel mese di maggio per potere ripresentarsi al pubblico nella simbolica data del 2 giugno.



La complessa attività di preparazione della manifestazione ha coinvolto la Prefettura, le articolazioni del Comune, la Capitaneria di Porto e tutti gli Enti istituzionali del territorio dalla Questura all'Ente Nazionale Assistenza al Volo, la Direzione Aeroportuale e non ultimo il Club Nautico di Rimini che cura la predisposizione e messa in acqua delle boe che formano la “display line”, usata come riferimento per le manovre dai velivoli che partecipano alla manifestazione. Attività che necessitano di un impegno “pesante” ed estremamente qualificato. La sinergia, il “lavoro di gruppo”, lo slancio volontario e disinteressato, sono la costante del successo delle precedenti edizioni dell'Air Show di Rimini ed anche quest'anno si sta collaborando con lo stesso impegno ed unità di intenti.



L'orario di inizio della manifestazione è fissato intorno alle 15 di sabato 10 giugno con esibizione delle Frecce Tricolori alle ore 16.30. In apertura il volo dell'elicottero HH 139 del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che, davanti alla spiaggia, calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aero-soccorritore mentre le note dell'inno di Mameli risuoneranno per tutto il littorale. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell'elicottero militare darà il via al programma di volo acrobatico che vedrà esibirsi due campioni della specialità, Guido Racioppoli con il suo Sukoi 31 e Andrea Pesenato con un CAP 231. Carlo Mariani, riminese di adozione, una vita vissuta in volo prima come pilota militare poi come comandante di linea ed istruttore, sarà il leader del conosciuto team Yak Italia, tre velivoli acrobatici YAK 52 di base sul vicino aeroporto di Fano. Iannacone e Prizzon del team Blue Voltige, due motoalianti RF4 e 5, voleranno in sincronia esaltando figure di volo non acrobatiche ma piacevolissime nella bellezza di due velivoli dalle linee aerodinamiche accattivanti. Tra tanta acrobazia non mancherà l'esibizione di quattro paracadutisti di precisione del Team Fly Zone che scenderanno atterrando sulla spiaggia.

Le prove dell'Air Show verranno effettuate venerdì 9 giugno a partire dalle ore 15 circa: un'anteprima che vedrà attraversare il cielo di Rimini dalle Frecce Tricolori lasciando dietro di sé i fumi bianchi, che il giorno successivo, per l'esibizione vera e propria, saranno sostituiti dai colori della bandiera italiana.



Nel contesto delle manifestazioni per il Centenario, martedì 6 giugno si inaugurata una Mostra tematica al Palazzo del Turismo, che rimarrà aperta al pubblico fino alla mattina di sabato 10 giugno prima dell'inizio dell'Air Show, mentre ogni giorno alle 18.00 si terranno delle conferenze sul tema.