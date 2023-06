Coriano, le frazioni si rifanno il look con nuovi asfalti

Attualità

Coriano

| 13:29 - 06 Giugno 2023

L'assessore Bianchi durante il sopralluogo in via del Sole.





Partiti o programmati, per le prossime settimane, diversi interventi di asfaltatura e riqualificazione della rete stradale nelle frazioni di Coriano. Dopo la conclusione dei lavori di asfaltatura in via Moreta, a Ospedaletto, e in via Ausella a Cerasolo, sono in corso, sempre a Cerasolo in via del Sole, lavori di sistemazione ai marciapiedi e alla fognatura bianca. Seguirà l'asfaltatura fino ad arrivare in corrispondenza della rotatoria con le vie Monte Pirolo e La Pastora. Calendarizzata inoltre per la prossima settimana la sistemazione dei marciapiedi ammalorati di via delle Rose e di via Berlinguer: interventi propedeutici al piano asfalti programmato dall'amministrazione comunale e che partirà a breve.



Per un importo di oltre 57mila euro, a carico del Consorzio di Bonifica e un contributo pari al 10% erogato dal Comune, la giunta comunale ha inoltre deliberato il protocollo d'intesa per l'anno 2023 con il Consorzio di Bonifica relativo alla manutenzione straordinaria di due strade vicinali ad uso pubblico, via Canneto, nella frazione di Cavallino e via delle Querce, a Mulazzano. Tempi di intervento luglio o settembre. In base ad un protocollo d'intesa, a valenza triennale 2021-2022-2023 e siglato con il Comune, il Consorzio di Bonifica progetta e finanzia interventi alle strade vicinali, rilevanti dal punto di vista delle rete viaria minore in quanto garantiscono l'accessibilità capillare nel territorio comunale e rappresentano un supporto alle attività produttive degli operatori agricoli e, in generale, della vita dei residenti. Nel dettaglio per via Canneto e via delle Querce lunghe complessivamente due chilometri, verranno eseguiti interventi di fresatura della pavimentazione stradale, realizzati nuovi asfalti, risagomati i fossi con messa in quota o rialzamento dei chiusini.



“Ogni anno interveniamo in frazioni diverse – afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Bianchi – con lavori puntuali e programmati. Il territorio è vasto, si estende lungo 49 chilometri quadrati, dopo l'ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale siamo pronti per partire con una ulteriore fase di lavoro al piano delle asfaltature”.