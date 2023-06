Gifuni, Malika Ayane e Chiara Francini a Rimini per il festival Biglietti agli amici

Eventi

Rimini

| 13:17 - 06 Giugno 2023

Chiara Francini PH ANSA.







Da martedì 27 a giovedì 29 giugno 2023 torna Biglietti agli amici, il festival che celebra il potere del racconto orale come fulcro di una trasformazione contemporanea. Rimini sarà cornice di tre serate estive dedicate alla voce, con ospiti dal mondo della letteratura, della musica, del cinema, dello spettacolo e della fotografia.



Sguardi sul contemporaneo e sull'arte che ci circonda, omaggi a indimenticati fotografi e il racconto dell'Io. La rassegna, che richiama attorno a sé una comunità attenta e interessata, anche in questa edizione abbraccia tutte le arti, e tutte le possibili storie.



Martedì 27 giugno (dove non specificato, la location è la Piazza sull'Acqua. In caso di pioggia tutti gli incontri si terranno al Teatro Amintore Galli)



Ore 19.00 Cinema Fulgor

proiezione di “Infinito. L'universo di Luigi Ghirri” regia di Matteo Parigini

ingresso gratuito in sala fino a esaurimento posti



Si ripercorre la vita e la carriera di Luigi Ghirri, fotografo di fama internazionale. Tra le testimonianze: i pittori Franco Guerzoni e Davide Benati, il fotografo Gianni Leone e gli storici della fotografia e dell'arte Paolo Barbaro e Arturo Carlo Quintavalle. Anche la sorella Roberta, la cognata Elena Borgonzoni e la figlia Ilaria ricordano il famoso fotografo.



Ore 20.30

“La voce, e lo sguardo di Luigi Ghirri”

Proiezione di fotografie di Luigi Ghirri selezionate dalla Fondazione Ghirri

Alice Ghirri dialoga con Marco Missiroli

Lettura di lettere e appunti di Luigi Ghirri a cura di Massimo Nicolini



C'è un'emozione profonda nell'ospitare il lavoro di Luigi Ghirri a Rimini. Poeta della realtà, descrisse attraverso la fotografia l'umanità e i suoi spazi ritraendo l'Adriatico come sentimento della sua gente. In un momento come questo, Ghirri racchiude la forza gentile di cui siamo capaci. E la grazia della nostra terra.



Ore 21.00

“La voce del presente, e del futuro”

Paolo Giordano dialoga con Marco Missiroli



Tasmania (Einaudi) è un romanzo sul futuro: quello che temiamo e desideriamo, che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e nessun altro sa raccontarlo come Paolo Giordano, che è stato Premio Strega e Premio Campiello Opera Prima con La solitudine dei numeri primi e ha pubblicato vari altri romanzi di successo. Tasmania racconta la crisi di una coppia, di una generazione, del mondo che conosciamo, e del nostro pianeta. E di questo, e molto altro, ne parlerà con Marco Missiroli.



Ore 22.00

“Una ragazza, una voce” Malika Ayane dialoga con Fabio Canino



Tra le più importanti voci del panorama del cantautorato italiano, Malika Ayane è alla sua prima prova letteraria con una raccolta di racconti in cui i protagonisti vivono in uno stato costante di Ansia da felicità, titolo alla raccolta (Rizzoli). La realtà non è mai definita, bianca o nera, ma ci si presenta in un caleidoscopio di sfumature cangianti, per cui bastano un attimo, un imprevisto, per cambiare di segno gli stati d'animo che ci guidano nelle nostre giornate. Lo racconterà al conduttore radiotelevisivo Fabio Canino.



Mercoledì 28 giugno



Ore 20.30

“Il museo - e la voce - del mondo delle donne” in collaborazione con il Festival del Mondo Antico?

Lectio di Melania G. Mazzucco con proiezioni



Da Artemisia Gentileschi a Plautilla Briccia ("l'architettrice"), da Frida Kahlo a Georgia O'Keeffe, fino a Carol Rama, Louise Bourgeois e Marlene Dumas, Mazzucco disegna un percorso collettivo, tutto femminile, nel quale le donne rivendicano il diritto di realizzarsi nell'arte, superando i ruoli che la società e la cultura del tempo hanno sempre assegnato loro. Un percorso che si trova anche nell'ultimo libro dell'autrice, Self-Portrait (Einaudi).



Ore 21.30

“La voce del corpo”

Fabrizio Gifuni si racconta a Laura Piazzi (La Laura - Radio Capital)



Fabrizio Gifuni e il suo cuore artistico: oltre il teatro e il cinema, Gifuni è l'anima che trasforma la letteratura in rappresentazione di vita. L'attore e regista, neovincitore del David di Donatello al Miglior attore protagonista per Esterno Notte, racconterà la sua carriera, l'intimità del suo talento, le voci che ama interpretare, in un intenso dialogo con la conduttrice radiofonica La Laura.



Ore 22.30

“La voce di una ragazza di provincia”

Chiara Francini si racconta a Irene Graziosi



Una toccante e impietosa confessione autobiografica dell'attrice Chiara Francini. Un romanzo Forte e Chiara (Rizzoli), che ripercorre le tappe della vita dell'autrice. Dalla giovinezza in provincia al tema complesso della maternità, che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo con un potente monologo. Ad accompagnarla la scrittrice e responsabile editoriale di Lucy, Irene Graziosi.



Giovedì 29 giugno



Ore 20.30

“La voce oltre il mare”

con Mario Beltrambini e Jana Liskova



Marco Pesaresi, fotografo riminese e artista che ha ritratto il cuore della sua terra come nessuno prima. Biglietti agli amici lo celebra con una testimonianza-video della sua arte e attraverso lo sguardo dei suoi curatori. La mostra fotografica "Rimini Revisited - Oltre il mare" è visibile dal 24 giugno al 24 settembre in contemporanea a Castel Sismondo Ala di Isotta, Rimini e a Palazzo Martuzzi, Sala Allende di Savignano sul Rubicone.



Ore 21.00

“La voce del dolore”

Matteo B. Bianchi e Antonella Lattanzi

Modera la giornalista Laura Pezzino



La vita di chi resta (Mondadori) e Cose che non si raccontano (Einaudi), due romanzi che stanno conquistando lettori e critica e che hanno un cuore pulsante in comune, la verità del racconto, la voce spietata di una tragedia, la speranza che ne consegue. La perdita di un compagno per suicidio, la perdita di figlie tanto desiderate. Lo strazio, e l'abisso che ne segue, la rinascita. Modera l'incontro la giornalista Laura Pezzino.



Ore 22.00

“La voce del sogno”

Un viaggio onirico di Vittorio Lingiardi con proiezioni



Dei sogni sappiamo poco. Un ombelico, dice Freud, li unisce all'ignoto. Studiati e interpretati in molti modi - come messaggi divini, segreti dell'inconscio, stratagemmi cognitivi o improvvisazioni neurali - ci toccano e svaniscono. Sono immagini di pensiero, racconti involontari che parlano di noi. Chiedono ascolto, servono la vita. Lo psicoanalista e psichiatra Vittorio Lingiardi ci guiderà in un viaggio onirico come nel suo L'ombelico del sogno (Einaudi).



Ore 23.00

Set live acustico dei Corner in Bloom



Biglietti agli amici si stringe intorno alla terra romagnola e invita il gruppo di Forlì a chiudere questa edizione. Leonardo Gatta, Francesco Tassinari, Jazz Toschi: due voci, tastiera, chitarra e sax, un progetto musicale fatto di armonizzazioni e impasti vocali.