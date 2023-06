Rimini, manutenzioni in corso in piazzale Kennedy: 'Così salviamo il centro storico da allagamenti'

Attualità

Rimini

| 12:24 - 06 Giugno 2023

Piazzale Kennedy.







All'inizio del 2023 a Rimini sono iniziate le attività sulle condotte sottomarine di piazzale Kennedy, con pontoni navali, draghe e altri mezzi leggeri di appoggio agli operatori subacquei, impegnati sul tratto di mare davanti alla piazza. Si tratta di uno dei progetti cardine del Piano di Salvaguardia della Balneazione.



Dopo quasi due anni di funzionamento, sono stati eseguiti rilievi e indagini per studiare il comportamento del sistema composto dalle vasche di accumulo di piazzale Kennedy e dalle condotte sottomarine. "Dai rilievi - spiega l'amministrazione comunale - è emerso un comportamento anomalo del fondale marino che, sottoposto alla pressione causata da moti ondosi inediti, può innescare in alcuni tratti fenomeni di instabilità (liquefazione delle sabbie) che potrebbero provocare criticità in alcuni casi al pieno funzionamento delle condotte sottomarine". Per questo sono stati disposti i primi interventi di consolidamento di alcuni settori, interventi che saranno ripresi, per completarsi, dopo l'estate.



Parallelamente, altre attività stanno interessando la condotta Sud, risultata in alcune parti danneggiata anche a causa di rotture causate da agenti esterni, compatibili con lo svolgimento di attività di pesca o navigazione (esempio l'ancoraggio di natanti) non autorizzate. Come è noto, infatti, queste attività sono vietate in quel tratto di mare, e quindi, ove accertate, generanti responsabilità per i danni provocati.



I lavori di questa prima fase si completeranno entro il mese di giugno, e permetteranno alle condotte sottomarine di continuare ad operare come previsto a progetto, per la salvaguardia della balneazione. Durante tutto il periodo di intervento il sistema di vasche e condotte è rimasto e rimarrà sempre operativo. "Anche nella criticità provocata dai recenti eventi meteorologici, che hanno colpito in particolar modo l'Emilia e soprattutto la Romagna, il sistema delle vasche e delle condotte sottomarine di Piazzale Kennedy ha permesso di mantenere sotto controllo il livello e l'operatività delle fognature e salvaguardare il centro storico di Rimini da allagamenti", evidenziano da palazzo Garampi.