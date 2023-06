Peroz, nuovo singolo per il cantautore riccionese d'adozione

Attualità

Riccione

| 12:14 - 06 Giugno 2023

Peroz.





È uscito il primo giugno, “Il Palloncino Dalla Tasca”, il nuovo singolo di Peroz (al secolo Stefano Perilli), cantautore riccionese di origini pugliesi. Una canzone leggera che sa di estate, un indie-pop fresco e, allo stesso tempo, un po' vintage che trasmette spensieratezza e tanta ironia. Nel testo si trova un messaggio chiaro: “butta via il telefono in mare e goditi la vita”.



“Ho lavorato a questo brano divertendomi e pensando alle mie estati passate: ho fotografato quei costumi bermuda un po' larghi, quelli che quando mi tuffavo in mare si formavano come dei palloncini dalle tasche.. ho sorriso e alla fine ho inciso il pezzo”.



Il brano è disponibile nei principali store digitali di musica. Nel frattempo è in produzione anche il videoclip ufficiale la cui data di uscita verrà comunicata nelle prossime settimane.