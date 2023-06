Concorso internazionale Intercultura, premiati gli studenti riminesi

Attualità

| 11:56 - 06 Giugno 2023

Si è svolta domenica 3 giugno al teatro Tiberio la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale di Intercultura.



Il consigliere provinciale con delega all'istruzione e Università, avv. Giuliano Zamagni, ha portato i saluti delle amministrazioni comunale e provinciale e ha premiato le studentesse e gli studenti delle scuole superiori della provincia riminese vincitori del concorso. Dal mese di giugno, infatti, i premiati partiranno per studiare all'estero per periodi della durata da un mese ad un anno scolastico. I vincitori, la maggior parte dei quali godranno di borse di studio totali o parziali messe a disposizione da Intercultura odv, lasceranno le proprie famiglie e scuole per studiare, ospiti di famiglie volontarie, in Malesia, Cile, Regno Unito, Portogallo, Brasile, Messico, Bolivia, Ecuador, Argentina, Germania, Colombia, Honduras, Irlanda.



Nel corso della commovente cerimonia, inoltre, sono state premiate le famiglie della provincia che quest'anno stanno ospitando gratuitamente nove studentesse e studenti stranieri provenienti da tutti i cinque continenti, che frequentano le scuole della nostra comunità e che a luglio torneranno nei propri paesi di origine.



Il consigliere Zamagni ha sottolineato l'importanza dell'attività svolta dai volontari di Intercultura e il significato profondo del progetto educativo dell'associazione: "questi scambi scolastici internazionali portano un arricchimento personale e sociale per i giovani, le loro famiglie, le scuole e le comunità coinvolte, è per questo che è auspicabile il coinvolgimento di un sempre maggior numero di partecipanti."