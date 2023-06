Aiuto alle imprese agricole colpite dall'alluvione con Confagricoltura e Credit Agricole

Attualità

Rimini

| 11:34 - 06 Giugno 2023

Luca Gasparini direttore Confagricoltura Forlì Cesena e Rimini.

Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini e Crédit Agricole Italia hanno messo a disposizione un servizio di consulenza dedicato a supporto delle imprese del comparto agricolo e agroalimentare che sono state colpite e hanno subito danni durante gli eventi alluvionali delle scorse settimane.





"In un momento di così grande difficoltà come questo solo l'unione tra tutte le parti può fare la differenza per cercare di tornare il più velocemente possibile alla normalità - commenta Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – In questo percorso un ruolo importante lo avrà il ricorso al credito, per questo siamo soddisfatti e fiduciosi di questo accordo con Crédit Agricole. Stiamo continuando con la raccolta e l'elaborazione della conta dei danni, affiancando i nostri associati in questa operazione propedeutica alle necessarie azioni di sostegno al settore primario e alle sue imprese".





Nello specifico, l'accordo tra Confagricoltura e Crédit Agricole Italia prevede nell'immediato lo stanziamento da parte dell'Istituto di un plafond di 200 milioni di euro per nuova liquidità dedicata al ripristino delle attività produttive, sospensione dei mutui fino a 12 mesi, prestiti agevolati per affrontare le difficoltà del momento.





Oltre che nelle Unioni Provinciali di Forlì-Cesena e Rimini, il servizio sarà erogato anche presso Confagricoltura Bologna e Ravenna.