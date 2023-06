Teatro, il Pazzini di Verucchio chiude la stagione con numeri importanti

Attualità

Verucchio

| 11:24 - 06 Giugno 2023

Teatro Pazzini.

La stagione Teatrale conclusa lo scorso 22 aprile è la prova della potenza del progetto culturale promosso dal Comune di Verucchio e portato avanti dalla Compagnia Fratelli di Taglia a cui sono affidate direzione artistica e gestione del palcoscenico malatestiano con l'obiettivo di candidare come protagonista il Pazzini nello sviluppo delle arti sceniche in sinergia con la Rete Teatrale Valmarecchia.



"Ancora una volta il Teatro Pazzini da alcuni anni condotto dalla Compagnia Fratelli di Taglia chiude la stagione con numeri eccezionali. Presenze importanti che da un lato certificano e premiano l'ottimo lavoro portato avanti dalla Compagnia sul nostro territorio e dall'altro ribadiscono il grandissimo bisogno di luoghi della cultura, di spazi in cui regalarsi del tempo senza tempo per nutrirsi di emozioni e saperi. Nei piccoli borghi, nelle comunità come la nostra, il teatro è e deve essere un punto di riferimento, un luogo di incontro e condivisione, un nutrimento. Per tale ragione, vogliamo andare oltre ai numeri già rilevanti, merito di scelte di assoluta qualità per i vari cartelloni che si succedono al Pazzini, e porre l'accento sui 165 posti di media fatti registrare dalle matinée: sono spettacoli mattutini pensati e riservati per le scuole, parliamo di centinaia di studenti che iniziano ad avvicinarsi al teatro e a respirare arte e cultura da giovanissimi. Un grazie quindi di cuore alla Compagnia Fratelli di Taglia e a tutti coloro che quest'anno e in questi anni hanno vissuto la nostra realtà: a Verucchio la cultura non si è mai fermata neanche in tempi di Covid e mai si fermerà." commenta la sindaca Stefania Sabba.



Un apprezzamento dettato da un'alta qualità e attenzione alla scelta degli spettacoli, che da dicembre ad aprile, si sono alternati sul palco di Verucchio con artisti di prima classe come Giobbe Covatta, Maria Pia Timo, Federica Cifola. Una chicca è stato lo spettacolo Stand Up Poetry del campione mondiale di Poetry Slam, Lorenzo Maragoni. Tanta musica ha scandito il ritmo della stagione: concerto gospel con Nate Brown & One Voice, un tuffo nel passato con Floyd Quartet - Pink Floyd live at Pompei, Banda dell'Ortica che ha raccontato la Storia d'Italia attraverso la canzone d'autore.







Il Teatro Pazzini ha ospitato una piccola personale dell'Artista del territorio Sergio Casabianca: un omaggio al varietà "I Ribaltati" di e con Sergio Casabianca & Alberto Guiducci e il concerto omaggio ai Nomadi nell'impronta di Augusto Daolio.



Il 2023 al Pazzini è iniziato con il Concerto lirico di Capodanno, con il Soprano Reiko Higa, il Tenore Mauro Montanari, al Pianoforte M° Fabrizio Di Muro, con la partecipazione straordinaria del Coro Lirico della Regina di Cattolica, diretto dal Maestro Gilberto Del Chierico.





Drammaturgie contemporanee NEXTGEN in collaborazione con ATER Fondazione e AGIS Lombardia: Lumen. Progetti, Arti, Teatro ha portato in scena TAXI LIGHT VIGIL

e la Compagnia Caterpillar che ha presentato ARGONAUTI E XANAX.







Cinque gli spettacoli di Teatro per le scuole in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, con aggiunta di repliche per rispondere alle tante richieste. Gli spettacoli sono stati rappresentati non solo al Teatro Pazzini ma in questa stagione sono stati utilizzati la Sala Romagna e Auditorium/Teatro di Villa Verucchio.







La Stagione 2022/2023 del Teatro Eugenio Pazzini è stata promossa e finanziata dal Comune di Verucchio, con il contributo della Regione Emilia – Romagna, con il contributo di Rete Teatrale Valmarecchia e ATER Fondazione – Circuito Regionale Multidisciplinare e AGIS Lombardia