Il bilancio del primo weekend di giugno della Polizia Locale di Riccione

Riccione

| 10:40 - 06 Giugno 2023

Il lungo ponte della festa della Repubblica ha visto particolarmente impegnati gli agenti della Polizia locale del Corpo intercomunale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Tra la spiaggia e le strade, tra le isole pedonali, gli eventi all'autodromo Simoncelli e il concerto di Vasco Rossi, i servizi a tutela della quiete pubblica sono stati davvero numerosissimi.



Controllo dell'arenile



Gli equipaggi sono stati impegnati nel presidio dell'arenile e dei lungomari adiacenti, dove sono stati controllati alcuni gruppi di giovani: tre ragazzi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla Prefettura. Uno di questi è incorso anche nel ritiro della patente e nel fermo del ciclomotore.



Durante i controlli in spiaggia a Riccione gli agenti della Polizia locale hanno multato tre massaggiatrici abusive a cui sono state comminate sanzioni di 1.032 euro ciascuna. Altre due sanzioni sono state elevate a carico di due venditori abusivi: svolgevano attività di commercio sull'arenile in assenza di autorizzazione. La merce è stata sequestrata.



Una denuncia per ubriachezza molesta



Gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in viale Dante dove sono state segnalate dei senzatetto che stavano bivaccando. Al termine dell'intervento una persona è stata denunciata per ubriachezza molesta mentre un'altra per oltraggio e resistenza.



Gli impegni ulteriori degli agenti: controlli nelle isole pedonali



La Polizia locale in questo lungo ponte del 2 giugno è stata impegnata su vari fronti: ha inviato quattro equipaggi a Rimini in supporto per la viabilità durante il concerto di Vasco Rossi; ha concluso il supporto a favore delle popolazioni alluvionate nell'alto forlivese. Non solo, gli agenti hanno svolto un'attività impegnativa per la gestione della viabilità in occasione del mondiale Superbike all'autodromo Simoncelli che ha visto nei tre giorni di gare un notevole incremento delle presenze rispetto agli anni passati.



Infine, gli agenti della Polizia locale hanno risolto decine di chiamate per passi carrai ostruiti oltre ad avere avviato i controlli delle isole pedonali serali estive che hanno richiesto massiccio intervento del personale disponibile.