Riccione, ubriaca scappa dopo l'incidente e aggredisce due agenti: arrestata

Cronaca

Riccione

| 10:31 - 06 Giugno 2023

Immagine di repertorio.

A Riccione, in pieno centro nel tardo pomeriggio di sabato, gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per un tamponamento tra due auto. La donna alla guida dell'auto responsabile del tamponamento, di origini peruviane, dopo l'incidente ha abbandonato il veicolo, scappando a piedi. Raggiunta dagli agenti, in evidente stato di ubriachezza, ha tentato di opporre resistenza, ferendo due agenti nel tentativo di sottrarsi all'identificazione. La donna, risultata alla guida senza avere mai conseguito la patente di guida, è stata arrestata per resistenza e deferita all'autorità giudiziaria.



Sono stati ben 14 gli incidenti stradali rilevati sul territorio durante il lungo fine settimana, di cui 4 provocati da conducenti che guidavano in stato di ebbrezza, tutti denunciati.

In occasione di uno di questi incidenti, avvenuto tra due auto, uno dei veicoli dopo l'urto ha proseguito la marcia, urtando successivamente anche altri mezzi in sosta. Alla guida dell'auto che ha travolto le altre c'era una donna di origine kazaka trovata con un tasso alcolico di 1,78. L'auto, una Mercedes Gla di proprietà del compagno, passeggero a bordo, anch'egli in evidente stato di ebbrezza, è stata sequestrata.



Le patenti di guida ritirate dalla Polizia locale per guida in stato di ebbrezza sono state complessivamente cinque.