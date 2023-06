Arriva a Cattolica Romagnawow: incontri e spettacoli con le star dei social

Eventi

Cattolica

| 09:37 - 06 Giugno 2023

Andrea Prada con diEFFE BROS - nella gallery Cricca, DinsiemE e Aaron (foto Signorello).

Cattolica, Pinarella di Cervia, San Mauro Mare, Bellaria Igea Marina e Rimini. Sono i luoghi dove, durante l'estate, "#romagnaWow" sarà protagonista.



Il format ideato da Andrea Prada attraverserà tutta la riviera. Le star dei social, da Youtube a Instagram passando da Tik Tok, saranno presenti per coinvolgere cittadini e turisti. Una serie di appuntamenti dedicati alle famiglie e ai giovanissimi che potranno divertirsi, incontrare i personaggi, diventare protagonisti alle selfie station, vivere il mondo "social" in modo "reale".

Cricca, Aaron, DinsiemE, LaSabri & Pika con Space Family, sono solo alcuni dei nomi che arriveranno in Riviera per "#romagnaWow"



"In questo periodo stiamo girando l'Italia per promuovere la rassegna #romagnawow" dice il direttore artistico Andrea Prada "con un grandissimo riscontro. Siamo felicissimi dell'entusiasmo che stiamo raccogliendo, ci aspettiamo tantissime famiglie ai prossimi eventi".



Si partirà il 10 e l'11 giugno a Cattolica.

Il 10 giugno con Cricca e Aaron: i due cantanti protagonisti dell'ultima edizione del programma Amici interpreteranno le loro hit e si "confideranno" ai fan in un talk show. L'11 i protagonisti saranno i DinsiemE gli youtuber amatissimi dai bambini.

I DinsiemE, reduci dal tour di presentazione del loro film al cinema "Il Viaggio Leggendario" sono attesissimi a Cattolica con il loro show e il meet&greet per incontrare tutti i fan. Gli appuntamenti, presentati da Andrea Prada, saranno alle 21.30 in piazza Primo Maggio. Ingresso gratuito.



#romagnawow, la rassegna dedicata alle nuove generazioni, è un progetto di rete, patrocinato da Visit Romagna che vedrà coinvolti, durante il periodo estivo, i Comuni di Cattolica, Cervia, San Mauro Pascoli, Bellaria Igea Marina e Rimini.