Basket giovanile, Fast Coffee Tigers U19: hurrà in gara1. Domenica 11 gara2

| 20:56 - 05 Giugno 2023

La squadra festeggia dopo la gara vittoriosa contro CVD Casalecchio.

Gara1 è dei Tigers. Con una partita tutta grinta, intensità e cuore, l'U19 Fast Coffee Villanova Tigers si è aggiudicata il primo round della semifinale di categoria, infliggendo a CVD Casalecchio la prima sconfitta stagionale per 71-65.



In una Tigers Arena ancora a vestita a festa e con il pubblico delle grandi occasioni, capitan Gege Donini & Co sono partiti subito forti (7-1) in difesa e lucidi in attacco, trovando sempre buone soluzioni.

Il copione non cambia nel secondo tempino, con i Tigers sempre attenti a rimbalzo e i bolognesi a rincorrere ma sempre pronti a riavvicinare i padroni di casa nel punteggio. Si va al riposo lungo con Casalecchio che rosicchia una parte dello svantaggio: 36-33.

Se i bolognesi non demordono, le Tigri ogni volta che vedono riavvicinarsi gli ospiti mettono la freccia, mantenendo sempre il volante sulla partita, e con protagonisti anche diversi.

Le difese restano chiuse, si va presto in bonus, e i giri in lunetta aumentano. Casalecchio prova a riacciuffare la partita ma i Tigers mantengono la lucidità necessaria per portarla a casa. Finisce 71-65, il margine non è tale da affrontare con troppa serenità Gara2 ma c'è nei Tigrotti la consapevolezza di potersela giocare ad armi pari.



Gara2 è prevista domenica 11 giugno, alle 18, al palazzetto Cabral di Casalecchio di Reno (Bo).





Gara1 Tabellino

Fast Coffee Villanova Tigers - CVD Casalecchio 71-65 (19-12; 36-33; 58-47)



Fast Coffee Villanova Tigers: Ricci, Brocchi, Guiducci, Paduano, Ballarini, Donini, Tassinari, Brolli, Parri, Antolini, Giacobbi, Crescenzio



All. Filippo Ceccarelli