L'omicidio a coltellate di Angela Avitabile: il processo svela gelosia e problemi mentali dell'assassino

Cronaca

Rimini

| 19:58 - 05 Giugno 2023

La Polizia sul luogo dell'omicidio.

Si è aperto il processo a Rimini nei confronti di Raffaele Fogliamanzillo, il 62enne che ha ammesso di aver ucciso sua moglie, Angela Avitabile, 59 anni, con 11 coltellate. Il delitto è avvenuto il 22 aprile 2022 in via Portogallo a Rimini. (Vedi notizia). Durante il processo, è emersa la questione della salute mentale di Fogliamanzillo. Una perizia ha stabilito che è incapace di intendere e volere, ma in grado di affrontare il processo. I familiari della vittima sostengono che sia mentalmente sano. L'omicidio è stato motivato dalla gelosia di Fogliamanzillo e dai suoi problemi mentali. La coppia aveva avuto precedenti episodi di violenza, ma non erano state prese azioni sufficienti per prevenire la tragedia. L'accusato si era presentato alla polizia per confessare l'omicidio. Il processo sta valutando la responsabilità e la pericolosità dell'imputato.