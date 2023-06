Femminicidio a Rimini: inizia il processo per l'omicidio di Cristina Peroni

Cronaca

Rimini

| 19:39 - 05 Giugno 2023

La Polizia sulla scena del crimine.

Si è tenuta stamattina (5 giugno) davanti alla Corte d'Assise di Rimini la prima udienza dibattimentale per il femminicidio di Cristina Peroni, la giovane donna romana di 33 anni brutalmente uccisa il 25 giugno 2022 nell'appartamento di Rimini in cui viveva, (vedi notizia). L'accusa è rivolta al suo ex compagno, Simone Benedetto Vultaggio, 47enne riminese, che è stato incriminato per maltrattamenti in famiglia e omicidio pluriaggravato.



Il suo avvocato ha richiesto una perizia psichiatrica per il suo assistito, ma la richiesta è stata respinta dal presidente della Corte. Nonostante Vultaggio fosse seguito da un centro di salute mentale, è stato considerato capace di intendere e volere al momento del femminicidio, anche se ha successivamente sostenuto di aver avuto un black out e di non ricordare i dettagli dell'aggressione.



Prima dell'omicidio, Cristina aveva deciso di allontanarsi da Vultaggio e tornare a Roma, ma era poi tornata a Rimini insieme al loro figlio. Il tribunale dei Minori di Bologna ha affidato il bambino alla nonna materna, permettendo però ai genitori di Vultaggio e alla sorella dell'imputato di avere incontri programmati con il piccolo. La patria potestà è stata revocata a Vultaggio e quest'ultimo è stato rimandato in carcere al termine dell'udienza.



Nel corso dell'udienza non erano presenti i familiari di Cristina, che si sono costituiti parte civile e sono rappresentati da un'avvocata. Sono state programmate le prossime udienze, che si terranno a settembre e ottobre.



Questo caso di femminicidio mette in evidenza l'importanza di combattere la violenza di genere e di garantire la protezione delle vittime. La giustizia dovrà fare il suo corso nel processo contro il 47enne riminese, mentre si auspica che sia dato il giusto supporto e sostegno al bambino coinvolto, cercando di assicurare un futuro sicuro e sereno per lui.