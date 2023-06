Calcio D, United Riccione: Antonio Ferrara resta in biancazzurro

Sport

Riccione

| 17:41 - 05 Giugno 2023



Lo United Riccione comunica di aver raggiunto con l'attaccante Antonio Ferrara l'accordo per il rinnovo contrattuale. Si tratta di un accordo di particolare importanza per il club i cui sforzi vengono riconosciuti da un calciatore di alta qualità che ha dimostrato grande senso di appartenenza allo United Riccione con la cui maglia ha segnato nove reti. Antonio Ferrara, ex Rimini, con il quale il Presidente Pasquale Cassese si augura di poter condividere una stagione ricca di soddisfazioni, resterà dunque in biancazzurro.