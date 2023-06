Global Wellness Day arriva in Romagna: l'evento in spiaggia a Bellariva

Eventi

Rimini

| 16:50 - 05 Giugno 2023

Global Wellness Day.

Il Global Wellness Day è una giornata no profit dedicata al benessere che si svolge annualmente in tutto il mondo. Fondata in Turchia nel 2012, questa iniziativa è stata concepita per ispirare e sensibilizzare le persone a vivere una vita più sana e migliore.

Il 2023 è un anno di “rinascita” per tutti noi nonostante il mondo è ancora pieno di notizie e sviluppi che ci spingono a pensare negativamente ma stà interamente ed internamente a noi cambiare il corso delle nostre vite. Il Global Wellness Day arriva per la prima volta in Romagna sabato 10 Giugno presso lo stabilimento balneare Lamby's beach – Bagno 92 a Bellariva di Rimini promuovendo l'importanza dell'equilibrio tra mente, corpo e spirito, incoraggiando la partecipazione a diverse attività e la diffusione del messaggio del benessere.

Durante questa speciale giornata dal tema #DanceMagenta, il Global Wellness Day invita tutti ad esplorare i molteplici aspetti della danza e del ballo attraverso tre passaggi fondamentali. Prima di tutto, danza con il tuo corpo: qualsiasi sia lo stile che preferisci, ballare è un'attività unica che fa bene al corpo. In secondo luogo, danza con i tuoi pensieri: aggiungi la danza al tuo momento di silenzio e rilassamento, lascia che essa si esprima nel tuo essere e liberi i tuoi sogni. Infine, danza con la vita: non opporre resistenza, rimani nel flusso e fidati del processo.

Aggiungi musica alla tua vita, lascia che ti porti felicità. Prendi il controllo del ritmo della tua vita.



I principali obiettivi di questa speciale giornata sono:

Riconoscere il valore della nostra vita.

Fermarsi a pensare, almeno per un giorno all'anno, sull'importanza di vivere bene.

Liberarsi dallo stress della vita quotidiana in città e dalle cattive abitudini.



L'ingresso è gratuito a tutte le seguenti attività in programma:



9.30 TRX Workout

11.00 Acquagym dance

17.30 Rebound kids

18.00 Rebound dance

18.45 Battesimo del respiro in riva al mare