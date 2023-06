Baby gang e furti, fine settimana intenso a Riccione: deferite 14 persone

Cronaca

Riccione

| 15:42 - 05 Giugno 2023

Foto di repertorio.

Nel lungo fine settimana della Festa della Repubblica appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno portato avanti un'intensa operazione di controllo, mirata a contrastare i fenomeni criminali e devianti legati alle "baby gang", presidiando l'intera città e le zone prevalentemente oggetto di assembramento da parte dei giovani.



I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno identificato un minorenne di origine nordafricana presso Piazzale Roma, il quale ha destato sospetti per il suo atteggiamento nervoso. Dopo una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish. Di conseguenza, il minorenne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente affidato ai parenti.



La Stazione Carabinieri di Riccione ha denunciato in stato di libertà una cinquantunenne e un quarantaduenne. La cinquantunenne è stata indiziata per aver sottratto generi alimentari dal centro commerciale "Perla Verde", mentre il quarantaduenne è stato accusato di aver danneggiato e prelevato denaro dalla macchinetta del caffè di un residence nel centro città.





Sempre i Carabinieri di Riccione hanno fermato e controllato un minore di origine nordafricana che è stato denunciato in stato di libertà per aver fornito false generalità.





La Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Riccione ha rintracciato e denunciato un diciannovenne per resistenza a un pubblico ufficiale. Il giovane ha cercato di eludere i controlli dei Carabinieri presso la stazione ferroviaria spingendoli con violenza e tentando di fuggire per le vie limitrofe.





Inoltre, sono stati denunciati 9 automobilisti positivi al test etilometrico per guida in stato di ebbrezza alcolica, procedendo alla sospensione delle relative patenti di guida.





Infine, sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini complessivamente 7 soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti, sono state elevate 15 sanzioni al codice della strada e sono stati controllati oltre 230 mezzi e 260 persone.