Furto di bicicletta a Rimini: arrestato cittadino magrebino irregolare

15:43 - 05 Giugno 2023

Nelle prime ore del mattino del 5 giugno 2023, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino marocchino, irregolare sul territorio italiano, per il reato di furto pluriaggravato. Durante un normale servizio di perlustrazione e controllo del territorio lungo la via Bastioni Orientali, gli agenti hanno notato un giovane che procedeva a bordo di una bicicletta ad alta velocità.

Il sospetto è stato riconosciuto dagli agenti poiché poco prima era stato rilasciato dalla Questura, dopo essere stato deferito in stato di libertà per il possesso ingiustificato di un coltellino multiuso in luogo pubblico. Questo ha sollevato i sospetti degli agenti, considerando che il giovane si era allontanato a piedi dalla Questura, ma ora si trovava su una bicicletta, che è risultata essere un modello per bambini non adatto alla sua persona.

Interrogato dagli agenti, il giovane ha dichiarato di aver trovato la bicicletta abbandonata vicino a un bidone dell'immondizia. Tuttavia, gli agenti sono rimasti sospettosi a causa delle buone condizioni del mezzo. Dopo insistenze da parte degli agenti, il giovane ha confessato di averla rubata di nascosto vicino alla Questura. Successivamente, è stata ritrovata la catena metallica spezzata del lucchetto nel luogo indicato dal giovane.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto e, nella mattinata dello stesso giorno, è stato sottoposto al rito per direttissima. Come misura cautelare, gli è stato imposto l'obbligo di firma quotidiano presso la Polizia Giudiziaria.