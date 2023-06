Vede traffico sospetto e chiama la Polizia: buttafuori fa arrestare coppia di spacciatori

Cronaca

Rimini

| 15:21 - 05 Giugno 2023

Foto di repertorio.

Il dipendente di una discoteca ben nota di Rimini ha segnalato nel pomeriggio di ieri (domenica 5 giugno) verso le 15:20 alle forze dell'ordine la presenza di due individui sospetti all'interno del locale. La tempestiva chiamata ha portato all'intervento della Polizia di Stato di Rimini che ha arrestato due cittadini italiani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Secondo il testimone, mentre svolgeva il suo ruolo di addetto alla sicurezza, aveva notato una coppia di ragazzi comportarsi in modo sospetto tra gli avventori della discoteca. La coppia era già nota per essere stata coinvolta in precedenti episodi di cessione di droga ad altre persone. Durante il controllo effettuato dagli agenti, è stata trovata nella borsa della ragazza una quantità di 22 pasticche di Ecstasy e 6 confezioni di cocaina. Sull'uomo, invece, è stata trovata una quantità di hashish nascosta negli slip, consistente in 1 involucro di peso pari a 10,5 grammi, un contenitore e una bustina contenenti 3,06 grammi di hashish. Inoltre, entrambi i soggetti erano in possesso di una somma di denaro contante che, a causa del frazionamento e del taglio, faceva presumere la sua origine illecita. In seguito agli avvenimenti, i due individui sono stati arrestati e sono in attesa del rito per direttissima previsto per oggi.