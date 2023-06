L'etilometro di piazzale Boscovich pizzica altri dieci automobilisti: patenti ritirate

Cronaca

Rimini

| 14:32 - 05 Giugno 2023

Foto di repertorio.





Sono state 10 le patenti sospese dalla Polizia Locale di Rimini per guida in stato d'ebbrezza nel fine settimana, un'attività di presidio e controllo della circolazione stradale messa in campo per la sicurezza e la prevenzione digli incidenti stradali.





Con diversi controlli fatti fra piazzale Boscovich e via Colombo gli agenti della squadra giudiziaria - sabato notte - hanno sottoposto oltre 20 conducenti al test dell'etilometro.

Una prova che per 10 di loro è risultata positiva, facendo scattare le prescritte sanzioni del Codice della strada e la sospensione della patente di guida. Di queste, 5 sono state le violazioni con sola sanzione amministrativa, 4 quelle più gravi, che hanno attivato la procedura penale e una che ha previsto invece anche il sequestro del veicolo, in quanto il conducente si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti mirati alla guida sotto l'influenza di bevande alcoliche e uso di sostanze stupefacenti. A queste si sono aggiunte anche due sanzioni notificate a due conducenti neopatentati, perché sorpresi con un tasso alcolemico superiore allo zero.