Grande successo per la sezione pugilato della Polisportiva Riccione a RiminiWellness

Sport

Riccione

| 13:08 - 05 Giugno 2023

La sezione pugilato della Polisportiva Riccione ha celebrato una grande vittoria durante la festa di RiminiWellness il 2 giugno. Alessandro Mancini, supportato dai suoi allenatori Ettore Iobbi e Giurgin Bianchini, ha disputato il suo secondo match e ha trionfato. Nella prima ripresa, Alessandro ha dominato l'avversario portandolo spesso alle corde. Nella seconda ripresa, entrambi i pugili sono stati alla pari, ma nella terza ripresa l'allenatore dell'avversario ha deciso di fermare il match per precauzione del suo atleta. Iobbi e Bianchini sono molto soddisfatti del successo di Alessandro, che si è dimostrato in ottima forma e ha guadagnato fiducia in se stesso, mostrando una grande maturità sul ring.

A San Vito di Rimini, la boxe riccionese ha ottenuto una vittoria con Gesjan Kumrisa contro Deniku Errizzon della Italica Boxe, dimostrando un grande esempio di fair play. Durante il primo round, l'incontro è stato interrotto a causa di una forte pioggia. Poiché Gesjan aveva dominato l'unico round disputato, ha vinto l'incontro secondo le regole. Tuttavia, Ivan Cancellieri, allenatore di Riccione, insieme al futuro tecnico Gianluca Catalano, hanno proposto una rivincita il 10 giugno a Santarcangelo di Romagna. Nonostante la vittoria di "Gas" nel match precedente, desiderano dare all'avversario Deniku la possibilità di esprimersi al meglio sul ring.

Cancellieri ha dichiarato: "Vogliamo che i nostri giovani atleti imparino l'etica dello sport e della vita".