L'estate musicale di Rimini: Sgr Live accende le notti dell'Arena Francesca da Rimini

Attualità

Rimini

| 12:47 - 05 Giugno 2023

La conferenza stampa.

Il Gruppo Sgr ha presentato questa mattina (6 giugno) alla stampa il palinsesto 2023 di Sgr Live, le serate in musica ad ingresso gratuito che dal 13 giugno all'Arena Francesca da Rimini saranno la colonna sonora dell'estate in centro storico.



Si tratta di una rassegna musicale composta principalmente da artisti del territorio, pensata per allietare sia gli abitanti del luogo che i turisti che sceglieranno Rimini come meta durante i mesi estivi. Saranno ben 13 serate, che si terranno principalmente di martedì, all'interno dell'affascinante cornice dell'Arena Francesca da Rimini, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico riminese. Il via alle esibizioni è previsto per le 21:30.



L'obiettivo della manifestazione è quello di offrire un ventaglio di generi musicali che possa accontentare tutti i gusti delle persone, spaziando dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro. Il programma prevede una settimana di musica ininterrotta, con una particolare attenzione per l'evento del 21 giugno, dedicato allo yoga in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga.



La scelta di riproporre Sgr Live anche quest'anno è motivata dal grande successo ottenuto nella precedente edizione, durante la quale si è registrata una massiccia partecipazione del pubblico. Grazie all'entusiasmo e all'apprezzamento dimostrato, il Gruppo gr ha deciso di regalare nuovamente a residenti e visitatori una serie di serate indimenticabili all'insegna della musica.



Ecco il calendario delle serate:



13 giugno: Filippo Malatesta

20 giugno: Enrico Farnedi canta Lucio Dalla

27 giugno: Ragzen (Tributo a David Crosby)



4 luglio: Pepper Blondes Rock & Roll Night

18 luglio: Ruben Rojo Y Penabilli Social Club

25 luglio: Sergio Casabianca canta i Nomadi



1 agosto: Andrea Amati Passo dopo passo

8 agosto: Quartetto Eos (Tributo ai Led Zeppelin)

16 agosto: La Compagnia Tributo a Battisti-Mogol

22 agosto: Risuona Rimini Oltre le Frontiere

29 agosto: Rimini Jazz Club (Un mondo di Jazz)



5 settembre: Turkish Café (Pop Acustico Cantautorale)

6 settembre: Miscellanea Beat (Tributo ai Beatles).