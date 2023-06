Attualità

Rimini

| 12:20 - 05 Giugno 2023

Le immagini inviate dal nostro lettore.

Bottiglie di birra messe come birilli nel parcheggio vicino alla stazione di Rimini. La segnalazione arriva da un nostro lettore "Sembra una pista da boowling" scrive al 347 8809485 "e ci sono anche molti vetri rotti". Il parcheggio è quello vicino al Bike Park tra via Roma e Via Dante.





Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485